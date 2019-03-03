Шоколад "Президент. Эксклюзив" получил Гран-при "За высокое качество и уникальность продукта" и звание "Лучший продукт года"

Самое время поделиться "сладкой" новостью, кстати, тоже можно сказать о президентском контроле. Качество новой линии шоколада "Президент. Эксклюзив" завоевало сердца не только белорусских покупателей, но и строгих международных критиков. Только за последние полгода продукт собрал дипломы исключительно первой степени на крупных выставках в России и Казахстане. Также в активе Гран-при "За высокое качество и уникальность продукта" и звание "Лучший продукт года".

На протяжении полугода технологи "Коммунарки" экспериментировали и создавали новую шоколадную симфонию. Например, самая легкая горькая плитка (это 72% какао) - на вкус с кислинкой. 78% - с ореховой окраской и цветочным ароматом. А шоколад "Президент. Эксклюзив" 85% - самый крепкий и брутальный. Но, пожалуй, главный критерий, покоривший сердца и жюри, и любителей сладкого - это полное отсутствие сахара.



Кстати, о высочайшем качестве продукта говорит и тот факт, что Глава белорусского государства очень часто дарит этот шоколад зарубежным лидерам. Да и в народе знаменитая традиция дарить шоколадки обрела второе дыхание. Тем более что уже более полугода эта эксклюзивная серия доступна абсолютно каждому на наших прилавках. Вот что значит полностью натуральный продукт и контроль качества!