Шоколадные вафли, цукаты, орехи - небезопасную пищевую продукцию изъяли из оборота в Беларуси

Небезопасные партии пищевой продукции изъяли из оборота, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Чтобы обеспечить защиту прав потребителей в плане безопасности той или иной пищевой продукции для жизни и здоровья населения, санитарно-эпидемиологическая служба на постоянной основе реализует комплекс мер по пресечению обращения небезопасной пищевой продукции.

По результатам предпринятых оперативных действий органами и учреждениями госсаннадзора из оборота изъяты небезопасные партии пищевой продукции. В числе таковых, в частности, оказались

вафли шоколадные "Благодарушка" (Россия)

. В составе продукции содержится консервант (сорбиновая кислота), сведения о котором не вынесены на маркировку. Аналогичная ситуация касается

цукатов кумквата (Китай) и цукатов папайи "Кубики микс" (Таиланд)

- здесь выявлены красители, сведения о которых не были вынесены на маркировку.

В составе продукции

"Виноград сушеный желтый 1-й сорт" (Узбекистан)

есть консервант (диоксид серы), а во фруктово-ягодном натуральном полусладком красном слабоалкогольном гранатовом

вине "Айрум" (Армения)

- краситель, и эти сведения также не были указаны.

Пресечено обращение натуральных рыбных консервов

печени трески (Россия

), поскольку на поверхности кусочков печени обнаружены личинки паразитов.

В смеси овощной быстрозамороженной

"Мексиканская" ТМ GUSTO (Польша)

и смеси овощной быстрозамороженной

"Гавайская", "Мексиканская" (Россия)

,

финиках сушеных с косточкой (Тунис)

обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Превышенным оказалось допустимое значение микробиологического показателя плесени в партиях

ореха грецкого очищенного (ядро) (Китай)

,

фиников сушеных без косточки (Иран)

,

винограда сушеного черного 2-го сорта (Узбекистан), миндаля жареного "Эконом" (Литва).

А допустимое содержание токсичного элемента "кадмий" превышено в партиях козинаков подсолнечных

"Восточные сладости"