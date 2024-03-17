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Шоколадные вафли, цукаты, орехи - небезопасную пищевую продукцию изъяли из оборота в Беларуси
Небезопасные партии пищевой продукции изъяли из оборота, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Чтобы обеспечить защиту прав потребителей в плане безопасности той или иной пищевой продукции для жизни и здоровья населения, санитарно-эпидемиологическая служба на постоянной основе реализует комплекс мер по пресечению обращения небезопасной пищевой продукции.
По результатам предпринятых оперативных действий органами и учреждениями госсаннадзора из оборота изъяты небезопасные партии пищевой продукции. В числе таковых, в частности, оказались
вафли шоколадные "Благодарушка" (Россия)
. В составе продукции содержится консервант (сорбиновая кислота), сведения о котором не вынесены на маркировку. Аналогичная ситуация касается
цукатов кумквата (Китай) и цукатов папайи "Кубики микс" (Таиланд)
- здесь выявлены красители, сведения о которых не были вынесены на маркировку.
В составе продукции
"Виноград сушеный желтый 1-й сорт" (Узбекистан)
есть консервант (диоксид серы), а во фруктово-ягодном натуральном полусладком красном слабоалкогольном гранатовом
вине "Айрум" (Армения)
- краситель, и эти сведения также не были указаны.
Пресечено обращение натуральных рыбных консервов
печени трески (Россия
), поскольку на поверхности кусочков печени обнаружены личинки паразитов.
В смеси овощной быстрозамороженной
"Мексиканская" ТМ GUSTO (Польша)
и смеси овощной быстрозамороженной
"Гавайская", "Мексиканская" (Россия)
,
финиках сушеных с косточкой (Тунис)
обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Превышенным оказалось допустимое значение микробиологического показателя плесени в партиях
ореха грецкого очищенного (ядро) (Китай)
,
фиников сушеных без косточки (Иран)
,
винограда сушеного черного 2-го сорта (Узбекистан), миндаля жареного "Эконом" (Литва).
А допустимое содержание токсичного элемента "кадмий" превышено в партиях козинаков подсолнечных
"Восточные сладости"
типа карамели, выпущенных двумя российскими производителями.
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