Шоколадный рояль, платье, пингвины, панды и зеленая капуста на выставке "Искусство шоколада"

Рояль, платье, пингвины, панды и зеленая капуста - все из настоящего шоколада. Впервые на выставке в Минске - шоколадные экспонаты - не только как вкусный продукт, но и как материал для скульптур, на которые понадобилось две с половиной тонны плиток. Все экспонаты сделаны специально для белорусской экспозиции. Мастер-классы помогут окунуться в волшебный мир шоколада.