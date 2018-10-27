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Шоколадный рояль, платье, пингвины, панды и зеленая капуста на выставке "Искусство шоколада"
Рояль, платье, пингвины, панды и зеленая капуста - все из настоящего шоколада. Впервые на выставке в Минске - шоколадные экспонаты - не только как вкусный продукт, но и как материал для скульптур, на которые понадобилось две с половиной тонны плиток. Все экспонаты сделаны специально для белорусской экспозиции. Мастер-классы помогут окунуться в волшебный мир шоколада.
Выставка "Искусство шоколада" в рамках мирового тура посетила более 20 городов мира, а теперь - в Минске.
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