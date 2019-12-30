Шорт-трек для Шклова - вид спорта с историей

Самая юная воспитанница шкловского отделения шорт-трека - 5-летняя Ангелина. И это ее первые 111 метров. Такова длина одного круга в шорт-треке. В возрасте Ангелины важна родительская поддержка. Мама с папой ее главные болельщики.



Шорт-трек для Могилевской области - вид спорта с историей. Развивать его начали на могилевском стадионе "Торпедо" в 90-х. Но база появилась три года назад. Когда построили ледовую арену в Шклове, решили: тренироваться здесь будут не только хоккеисты.



Ледовая площадка непривычно окружена мягкими бортами. В них то и дело влетают участники забегов.



Те, кто любит скорость на льду, крутые виражи и кому не страшно влетать в мягкие борты. Таких отважных и смелых в Могилевской области растят в двух школах. Здесь, на местном льду, и в Могилеве на "Торпедо" - всего 60 человек.



Следующий год - олимпийский. Пока эти мальчишки и девчонки лишь мечтают о самой престижной награде, но уже знают, как добиться успеха. Для этого в регионе есть все: квалифицированные тренеры, условия и главное - желание самих детей быть самыми быстрыми на короткой дорожке.



