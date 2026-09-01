ШОС - платформа для общего развития, считает эксперт Крупнов

В ШОС собрались очень разные государства. Но всех, отмечают эксперты, объединяет один принцип: не личная выгода, а совместное развитие.

"Шанхайская организация сотрудничества - это действительно очень многосторонняя организация. Здесь много членов, они очень разные по своему размеру, влиянию и возможностям. И именно вопрос усиления доверия и взаимного продвижения к развитию всего мирового большинства - сейчас доминирующий термин, - отметил Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия). - То есть мы говорим не об эгоистических интересах отдельных стран, а о том, как мировое целое (с учетом всех национальных особенностей) двигать вперед и развивать, чтобы не было кризиса всего человечества и, возможно, даже какой-то мировой войны. Поэтому любая позитивная творческая инициатива, вклад, размышления, заявления, даже какие-то строчки в итоговом заявлении - они продвигают мир вперед".