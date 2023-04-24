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ШОС не исключает взаимодействие с НАТО - Логвинов

ШОС не исключает взаимодействие с НАТО - Логвинов

Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всеми многосторонними международными объедениями и другими государствами, не исключая НАТО. Об этом в "Актуальном интервью" заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

По его словам, организация вполне была бы готова к сотрудничеству и партнерству с НАТО, если бы Североатлантический альянс серьезно посмотрел на востребованность тех направлений, по которым следует работать, и занялся бы действительно борьбой с теми вызовами и угрозами, которые реально стоят перед человечеством. "Но, увы, к сожалению, сейчас это невозможно, и не по нашей вине", - резюмировал Григорий Логвинов.

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Говоря о том, как ШОС и БРИКС существуют и взаимодействуют в международном пространстве, замгенсека сказал, что у ШОС есть своя повестка дня, свои механизмы взаимодействия, свои механизмы принятия решений и их реализации. БРИКС - это объединение с гораздо более узкой повесткой дня. Григорий Логвинов отметил, что из многолетних наблюдений непосредственно в этих процессах он не видит никаких накладок, никаких конфликтных ситуаций, какой-то либо конкуренции. Каждое объединение, по его словам, работает по своей повестке дня.

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