ШОС не исключает взаимодействие с НАТО - Логвинов

Шанхайская организация сотрудничества открыта для взаимодействия со всеми многосторонними международными объедениями и другими государствами, не исключая НАТО. Об этом в "Актуальном интервью" заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.

По его словам, организация вполне была бы готова к сотрудничеству и партнерству с НАТО, если бы Североатлантический альянс серьезно посмотрел на востребованность тех направлений, по которым следует работать, и занялся бы действительно борьбой с теми вызовами и угрозами, которые реально стоят перед человечеством. "Но, увы, к сожалению, сейчас это невозможно, и не по нашей вине", - резюмировал Григорий Логвинов.

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