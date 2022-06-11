Реконструкция Афганской войны и соревновательное шоу боевой техники развернулись на "Линии Сталина" под Минском

Яркое событие на "Линии Сталина" - соревнования боевых машин. Традиционное мероприятие, которое историко-культурный комплекс при поддержке Минобороны страны проводит уже в шестой раз, как всегда, получилось захватывающим и зрелищным. Перед началом состязаний военной техники зрителями представили реконструкцию боя Афганской войны. Самые яркие кадры - в материале Виктории Радевич.

Боевое шоу на "Линии Сталина"

Боевой эпизод. По легенде, вооруженная банда внезапно нападает на мирное население. Окружить душманов (так назывались местные ополченцы в Афганистане) выдвигается советская бронегруппа. Задача выполнена: противник уничтожен. Увидеть такое шоу на "Линии Сталина" своими глазами собрались зрители со всей страны. Некоторым даже удалось посмотреть на это с высоты птичьего полета. Гостей катали на вертолете, который был включен в действия, по задумке, как разведывательная авиация, прямо во время реконструкции.

Светлана Попова, жительница г. Гродно: В таком формате и со звуком. Побывали, как в бою. Так переживаешь за солдатиков.

Автор идеи, сценарист, а еще режиссер и постановщик шоу - все один человек. За всем, что происходит на импровизированном поле боя, следит и управляет директор историко-культурного комплекса.

Это не совсем театр. Это ближе к бою, потому что первый раз люди услышали сценарий. С 9 утра приезжали реконструкторы. Экипажи готовились вчера, я их немножко подготовил, чтобы они трассу знали. Это постановка задачи и тут же выполнение. Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса "Линия Сталина"

На мне, будем считать, экспериментальная форма. Я в данном случае артиллерист-минометчик. Ребята выполняют роль десанта. Это не привязано к конкретной дате, просто по войне в Афанистане. Сергей Пушнов, участник реконструкции боя

Сразу после реконструкции боя перед зрителями предстали состязания военной техники.

Выход на поле боевых машин пехоты - кульминация сегодняшнего мероприятия. В этом году в соревнованиях участвуют 3 экипажа БМП, в прошлом году их было 4. Несколько испытаний, среди которых прохождение трамплина, ныряние в воду, далее выход десанта. Им предстоит выполнить штурм дома условного противника, вступить с ним в перестрелку, а еще точно поразить несколько мишеней.

Искусство вождения, скорость прохождения дистанции, преодоление препятствий и точность стрельбы. Лучше всех себя в этом показали солдаты 120-й механизированной бригады.





Но и до начала самой яркой части мероприятия гостям комплекса скучать не приходилось. Им тоже было в чем посоревноваться. Для посетителей подготовили несколько интерактивных зон. Каждый мог проверить свои знания в исторической викторине, проверить себя в метании гранаты, сборке-разборке оружия и других мастер-классах. Например, 8-летний Алексей показал настоящий класс в стрельбе.

Ребенок давно увлекается. На прошлых выходных мы ездили в Брестскую крепость. Важно, чтобы дети знали историю, помнили ее, потому что их прадедушки воевали. Поэтому приучаем. Юлия Клишевич, жительница г. Солигорска

На мероприятие приходили целыми семьями. Такое соревновательное шоу стало уже традиционным - на территории комплекса оно проводится в шестой раз.