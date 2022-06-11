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Реконструкция Афганской войны и соревновательное шоу боевой техники развернулись на "Линии Сталина" под Минском
Яркое событие на "Линии Сталина" - соревнования боевых машин. Традиционное мероприятие, которое историко-культурный комплекс при поддержке Минобороны страны проводит уже в шестой раз, как всегда, получилось захватывающим и зрелищным. Перед началом состязаний военной техники зрителями представили реконструкцию боя Афганской войны. Самые яркие кадры - в материале Виктории Радевич.
Боевое шоу на "Линии Сталина"
Боевой эпизод. По легенде, вооруженная банда внезапно нападает на мирное население. Окружить душманов (так назывались местные ополченцы в Афганистане) выдвигается советская бронегруппа. Задача выполнена: противник уничтожен. Увидеть такое шоу на "Линии Сталина" своими глазами собрались зрители со всей страны. Некоторым даже удалось посмотреть на это с высоты птичьего полета. Гостей катали на вертолете, который был включен в действия, по задумке, как разведывательная авиация, прямо во время реконструкции.
Светлана Попова, жительница г. Гродно: В таком формате и со звуком. Побывали, как в бою. Так переживаешь за солдатиков.
Автор идеи, сценарист, а еще режиссер и постановщик шоу - все один человек. За всем, что происходит на импровизированном поле боя, следит и управляет директор историко-культурного комплекса.
Это не совсем театр. Это ближе к бою, потому что первый раз люди услышали сценарий. С 9 утра приезжали реконструкторы. Экипажи готовились вчера, я их немножко подготовил, чтобы они трассу знали. Это постановка задачи и тут же выполнение.
На мне, будем считать, экспериментальная форма. Я в данном случае артиллерист-минометчик. Ребята выполняют роль десанта. Это не привязано к конкретной дате, просто по войне в Афанистане.
Сразу после реконструкции боя перед зрителями предстали состязания военной техники.
Выход на поле боевых машин пехоты - кульминация сегодняшнего мероприятия. В этом году в соревнованиях участвуют 3 экипажа БМП, в прошлом году их было 4. Несколько испытаний, среди которых прохождение трамплина, ныряние в воду, далее выход десанта. Им предстоит выполнить штурм дома условного противника, вступить с ним в перестрелку, а еще точно поразить несколько мишеней.
Искусство вождения, скорость прохождения дистанции, преодоление препятствий и точность стрельбы. Лучше всех себя в этом показали солдаты 120-й механизированной бригады.
Но и до начала самой яркой части мероприятия гостям комплекса скучать не приходилось. Им тоже было в чем посоревноваться. Для посетителей подготовили несколько интерактивных зон. Каждый мог проверить свои знания в исторической викторине, проверить себя в метании гранаты, сборке-разборке оружия и других мастер-классах. Например, 8-летний Алексей показал настоящий класс в стрельбе.
Ребенок давно увлекается. На прошлых выходных мы ездили в Брестскую крепость. Важно, чтобы дети знали историю, помнили ее, потому что их прадедушки воевали. Поэтому приучаем.
На мероприятие приходили целыми семьями. Такое соревновательное шоу стало уже традиционным - на территории комплекса оно проводится в шестой раз.
Бешеная скорость боевой техники, стрельба орудий и рев моторов многотонных машин. После такого шоу никто не ушел равнодушным.
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