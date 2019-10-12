Шоу "Макаенка 9" смотрите сегодня в 20:00 на "Беларусь 1"

Самые смешные моменты футбольного матча Беларусь - Эстония. Как оценили тонкий и холодный юмор с берегов Прибалтики гости-болельщики? И кто из известных белорусских путешественников постоянно хочет домой? Леонид Пашковский расскажет о неуютных, но интересных местах нашей планеты. А также диктант на белорусском языке для самых грамотных жителей России. Об этом сегодня расскажем в вечернем шоу "Макаенка 9" на "Беларусь 1". Не пропустите!



