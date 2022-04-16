Шоу, посвященное 25-летию Национальной школы красоты, прошло во Дворце Республики

Поздравления, награждения, концертные выступления и, конечно, дефиле. Юбилейное шоу, посвященное 25-летию Национальной школы красоты, накануне прошло во Дворце Республики и стало завершающим аккордом в череде праздничных мероприятий. В модном дефиле приняли участие воспитанники школы. Поздравить свою альма-матер приехали участницы конкурса красоты "Мисс Беларусь" разных лет, а также победители международных конкурсов красоты, представлявшие нашу страну. На подиуме демонстрировались наряды для маленьких модников, роскошные коктейльные и вечерние платья, мужские деловые и спортивные коллекции, а также стильная одежда для леди 40+. Дополнил праздник концерт с участием современных музыкальных и танцевальных коллективов.



Тему закулисья в фойе Дворца Республики раскрывали инсталляции, имитирующие гримерки, - зоны подготовки моделей перед модным дефиле.

