Шоу с Латыповым в суде - жалкая попытка увести публику от основных новостей

Сегодня кое-кто опять пытался соорудить очередную сакральную жертву в прямом эфире. В центре внимания на этот раз оказался Степан Лаптыпов, суд над которым начался в Минске. Прямо на скамье подсудимых он решил изобразить попытку суицида. Ранее такие же попытки, напомним, предпринимали Павел Северинец и Игорь Лосик. Но все обернулось дешевой постановкой на камеру.



Шоу в суде - жалкая попытка увести публику от основных новостей.



Наша экономика чувствует себя вполне нормально, а международное сотрудничество набирает обороты. Но напрашивается вопрос: кто надоумил обвиняемого и кто спровоцировал представление в суде? Кто созывал публику для шоу? А в том, что это представление, нет сомнений, ведь если человек решил покончить с собой, зрители ему не нужны. А тут Латыпов прекрасно понимал, что конвой рядом, и, если что, милиция поможет, а врачи окажут лучшую квалифицированную помощь. И как итог - покинуть этот мир не получилось.



Зато яркие кадры и вой в оппопомойках - это да. Латыпова вынесли из здания суда. Судя по кадрам, он моргает – значит, в сознании. И крови, кстати, на нем не так много. К большому расстройству "змагаров" одет он в белую фуфайку под кожаной курткой, и все пятна отчетливо видны.



Еще обратим ваше внимание вот на что: все оппопомойки сегодня с утра активно бустили тему Латыпова, как будто другой повестки нет. Видно, чего-то такого ожидали. И еще наводит на размышление видео из зала суда, которое тут же утекло в экстремистские "телеги". А следом посыпались комментарии, заявления.