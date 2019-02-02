Шоу "Я знаю!" в эти выходные определит еще одного суперфиналиста

"Я знаю!" вновь врывается в телерасписание для того, чтобы определить еще одного суперфиналиста! Решить республиканскую телеконтрольную в эфире Первого национального канала страны в эти выходные рискнут семиклассники. Какого цвета олимпийские кольца, когда линька у птиц и в каких целях можно использовать энергию приливов. На эти и многие другие вопросы предлагаем ответить вместе с самыми эрудированными знайками страны. Для этого достаточно включить телеканал "Беларусь 1" сегодня и завтра в 13:30. Напомним, что уже определены 6 суперфиналистов из параллели 5-ых и 6-ых классов.