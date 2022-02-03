Шойгу: Переброска войск в рамках учений "Союзная решимость - 2022" прошла блестяще

Полезут - получат. Эти слова из уст Александра Лукашенко прозвучали на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Речь шла об укреплении военного союза между Беларусью и Россией. 10 февраля планируется активная фаза совместных учений "Союзная решимость".



Президент назвал основные цели учений - это подготовка наших военных, умение работать с новейшим российским вооружением. Для этого созданы специальные центры. Что касается техники, которая передислоцирована в нашу страну из России, Беларусь намерена закупить многие образцы в ближайшем будущем. Еще одна цель - укрепление границы с Украиной.

