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Шойгу: Переброска войск в рамках учений "Союзная решимость - 2022" прошла блестяще
Полезут - получат. Эти слова из уст Александра Лукашенко прозвучали на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Речь шла об укреплении военного союза между Беларусью и Россией. 10 февраля планируется активная фаза совместных учений "Союзная решимость".
Президент назвал основные цели учений - это подготовка наших военных, умение работать с новейшим российским вооружением. Для этого созданы специальные центры. Что касается техники, которая передислоцирована в нашу страну из России, Беларусь намерена закупить многие образцы в ближайшем будущем. Еще одна цель - укрепление границы с Украиной.
Лукашенко: Мы вынуждены укреплять границу с Украиной
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Министр обороны России высоко оценил переброску войск в рамках учений - этот этап движется к завершению. Позитивную оценку получило и то, как развернута большая сеть группировки. Заслуга в этой части руководства белорусского военного ведомства.
Шойгу: Этап переброски войск в рамках учений движется к завершению
Сергей Шойгу, министр обороны России:
Совместные учения России и Беларуси "Союзная решимость - 2022" имеют сугубо оборонительный характер и являются внутренним делом двух государств. Это неоднократно подчеркивали в оборонных ведомствах наших стран.
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