Шпаковский: Беларусь - один из основных партнеров Мьянмы на международной арене

Беларусь намерена укреплять сотрудничество с Мьянмой, делая ставку не только на экспорт продукции, но и на совместные производства, обмен технологиями и взаимное развитие. Минск позиционирует себя как надежного партнера, заинтересованного в долгосрочных проектах.

Как отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский, Беларусь приходит с проектами взаимного развития и имеет репутацию честного, достойного партнера, нацеленного не просто на реализацию продукции на экспорт, но и на совместное развитие, создание совместных производств и передачу технологий. По его словам, именно в таком качестве Беларусь воспринимают в Нейпьидо.

"На сегодня Республика Беларусь наряду с Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией - один из основных партнеров Мьянмы на международной арене. Мы намерены и дальше всесторонне углублять взаимодействие с этим государством", - отметил Шпаковский.