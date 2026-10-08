Шпаковский: КГБ Беларуси в последние годы демонстрирует высокий уровень транспарентности

Терроризм сегодня видоизменился и перерос в кибертеррор. Взламываются не только личные аккаунты, но и сайты различных государств и правительств.

Что можно противопоставить кибертеррору и есть ли лекарство от цифрового терроризма, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в "Актуальном интервью".

Средства интернет-разведки, информация о готовящихся террористических актах в киберпространстве, максимальная защита и укрепление критической инфраструктуры с точки зрения цифровой безопасности - важнейшие направления обеспечения национальной безопасности любого государства на современном этапе.

Александр Шпаковский

"В 2024 году, по данным АО "Лаборатория Касперского", Республика Беларусь заняла второе место по количеству кибератак на объекты критической инфраструктуры после Российской Федерации. Страны сталкиваются с колоссальным давлением, с попытками насильственного вмешательства в экономическую и политическую жизнь. Действия, направленные на остановку работы органов государственного управления, хозяйственную жизнь за счет вмешательства в цифровую инфраструктуру, будут продолжаться. Но благоприятная атмосфера в обществе, экономике, качественное государственное управление позволили провести электоральную кампанию в 2025 году в соответствии с национальными интересами", - напомнил гость интервью.

Белорусское государство с вызовами справляется, хотя финансовые возможности Беларуси и тех, кто ей противостоит, кажутся неравны, но в современных условиях большое значение имеют подходы, мотивация и уровень компетенции. Контртеррористический форум, состоявшийся 7-8 октября 2026 года в Минске, как раз проводится для повышения теоретической базы и практических навыков профильных структур по противодействию терроризму разных направлений.

quote Противодействие экстремизму - актуальная задача, которая будет приобретать все большую значимость в разрезе предстоящих в 2029-2030 годах избирательных кампаний. Александр Шпаковский

И этот вопрос касается не только Беларуси, но и Российской Федерации, Казахстана и других дружественных и союзных государств, принимающих участие в нынешнем форуме.

К слову, кроме кибератак на белорусскую инфраструктуру спецслужбы находят схроны и пресекают попытки терактов. "Как активный потребитель информации скажу, что Комитет государственной безопасности в последние годы демонстрирует высокий уровень транспарентности. Многие сведения, в том числе о проводимых оперативных мероприятиях КГБ, естественно без разглашения чувствительной и секретной информации, доносятся до широкой общественности по задержанию шпионов, противодействию террористическим вызовам и угрозам", - подчеркнул Александр Шпаковский.

Главное фото: РИА Новости