Шпаковский об атаке ВСУ по автобусу с детьми: Подлое преступление киевского режима нельзя оправдать

"Подлое преступление киевского режима нельзя оправдать. На сегодняшний день мы знаем следующие факты. Во-первых, автобус был с белорусскими номерами. Т. е. очевидно, что наше государство не является участником конфликта на территории Украины. Во-вторых, пассажирский автобус сам по себе представляет гражданскую цель. Он перевозил людей, взрослых и детей, которые следовали к месту летнего оздоровления в городе Геленджик из города Речица. В-третьих, беспилотник произведен Украиной и имеет украинское происхождение. Он управлялся, вероятно, операторами вооруженных сил Украины. Единственный вопрос, на который еще предстоит ответить следствию, это был ли удар направленным, т. е. следствием злого умысла, либо это была преступная неосторожность? В любом случае ответственность с киевского режима не снимается. Самое неприятное и омерзительное, что киевский режим в этой ситуации абсолютно подлого военного преступления, атаки по гражданской цели, гибели нашей гражданки пытается сделать вид, что он здесь ни при чем и не имеет к этому никакого отношения", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.