Шпаковский: Байден и Ко есть поджигатели и бенефициары украинского конфликта

Многое из сказанного белорусским Президентом впоследствии западная пресса извратит, но тем не менее это возможность и канал направить определенные сигналы в западный мир. Так прокомментировал факт интервью Главы белорусского государства зарубежным и белорусским СМИ, данного им 16 февраля, политический аналитик, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шпаковский. Сайт sb.by. приводит слова политического аналитика. "Понятно, что многое из сказанного белорусским Президентом впоследствии западная пресса извратит, но тем не менее для нас это возможность и канал направить определенные сигналы в их мир. Более 60 процентов информации в мире, увы, выходит на английском языке", - отметил Шпаковский.

Комментируя прозвучавшее в ходе интервью приглашение президенту США Джо Байдену прибыть в Минск для проведения мирных переговоров по ситуации на Украине, Александр Шпаковский заявил: "Многие посчитали, что белорусский Президент всерьез настроен на встречу Байдена. Конечно же, Александр Григорьевич - человек очень искренний, и если бы была воля той стороны, он бы эту встречу организовал. И Владимир Владимирович бы приехал: худой мир лучше доброй ссоры. Но мы четко знаем, и белорусский Президент об этом сказал: не приедет Байден никогда! Ибо они есть поджигатели и бенефициары этой войны. Они поедут только в том случае, если увидят, что терпят поражение. В Беларуси даже мем такой разошелся: кураторы не пускают Байдена. И эти кураторы – самые темные люди на планете, именно они виновны в сотнях миллионов голодающих, виновны в существующем миропорядке, где нет порядка, но есть власть определенной узкой группы людей. Работающей исключительно против интересов человечества".