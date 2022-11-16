Шпаковский: Стоит задача использовать предпринимателей как хворост для разжигания гражданского конфликта в Беларуси

В Беларуси налицоочевидные попытки всколыхнуть предпринимателей. Почему сегодня такой интерес к нашему бизнесу у деструктивной оппозиции?

"На самом деле никто не ставит перед собой задачу защиты прав предпринимателей в спорах с государством по тем или иным вопросам, касаемым правил торговли или налогообложения. Задача ставится совершенно иная - использовать недовольных индивидуальных предпринимателей как хворост для разжигания гражданского конфликта в Беларуси", - считает политический аналитик Александр Шпаковский.









Есть план по созданию конспиративных сетей из числа белорусских граждан, которые нацелены на совершение террористических актов, диверсий, актов саботажа. В случае иностранного вторжения в нашу страну они должны выполнить функцию пятой колонны. Понято, что все эти деяния будут строго уголовно наказуемы Александр Шпаковский, политический аналитик





"Структуры данного плана находятся под оперативным контролем органов госбезопасности и иных правоохранительных органов Беларуси. Соответственно лица, которые там регистрируются, подвергают опасности себя, не жалеют свои семьи, потому что фактически попадают под санкцию статей Уголовного кодекса, предусматривающих длительное лишение свободы, - предупреждает Александр Шпаковский. - Такие примеры уже есть. Но деструктивные силы предпринимали неоднократные попытки раскачивания общественно-политической ситуации в Беларуси. С началом специальной военной операции в Украине распространились нелепые слухи о том, что Республика Беларусь готовится к вступлению в войну, о том, что в нашей стране будет проводиться принудительная мобилизация мужского населения. Это тоже была дезинформация с целью побуждения к протестной активности и противоправным действиям. Хочется призвать людей не поддаваться на провокации и не давать себя использовать втемную".

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Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований, подтверждает, что деструктивная оппозиция пытается зайти через бизнес, сформировать состояние неудовлетворенности предпринимателей и пихнуть их против государства. "Никто не думает об интересах белорусских предпринимателей, им нужно реализовать свои ключевые задачи, создать протестное движение. Также основное внимание идет на наши предприятия. Идет поиск протестных элементов для того, чтобы сформировать из них группы, которые могли бы транслировать негативную повестку на трудовые коллективы. Сейчас для руководителей предприятий, профсоюзов это время вызовов", - считает эксперт.









Основной инструмент сегодня - это СМИ, это новые медиа и соцсети. В предпринимательской среде в первую очередь будет демонстрация отсутствия связей, диалога между властью и предпринимателями. И еще транслирование различных авторских мнений с негативными прогнозами. Ольга Богомаз, аналитик Белорусского института стратегических исследований





Белорусский бизнес марионеткой быть не хочет. Держит фокус на работе и на провокации старается не отвечать.