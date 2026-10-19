Шпилевская: 30-летие Всебелорусского народного собрания - это 30-летие народовластия

30 лет Всебелорусскому народному собранию - это и 30 лет народовластия в Беларуси. Мнение эксперта.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, председатель БСЖ:

"Я хочу всех поздравить, конечно, с действительно знаковым праздником. 30-летие Всебелорусского народного собрания - это 30-летие народовластия, справедливой, четко выстроенной системы, когда народ управляет государством и когда любое решение согласуется и принимается во взаимодействии с каждым человеком, который живет на этой земле. Но хочется, чтобы и мы тоже чувствовали свою ответственность за те принятые решения. Я сейчас говорю про делегатов, особенно после того, как особый статус был придан Всебелорусскому народному собранию. Почувствовали ответственность за то, что мы принимаем, решаем и как это потом воплощается в жизнь".