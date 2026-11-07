Шпилевская о празднике 7 Ноября: Это теплые воспоминания и знаковые подарки стране

Теплые ассоциации, традиции и подарки для всей страны - эксперт о Дне Октябрьской революции.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси, руководитель БСЖ:

"7 Ноября у меня всегда ассоциируется с хорошим осенним праздником. Когда-то наши бабушки и дедушки называли эти дни просто "ноябрьскими" и вкладывали в них особый смысл. Мы разделяем это отношение и понимаем, что это важная дата для всей страны, для каждого из нас. Возможно, молодое поколение относится к ней немного иначе, и историческая подоплека праздника постепенно стирается, но остаются теплые традиции. Мы всегда ждем в этот день подарков для страны, и это действительно масштабные события. Открываются знаковые объекты, которые затем влияют на экономику и жизнь каждого гражданина".