Шпилевская: Связь между поколениями не должна прекращаться
В белорусской столице продолжается республиканский медиафорум "Альфа-Спектр". В Минск съехались более 140 ребят со всей страны. Это победители областных и республиканских конкурсов медиатворчества. В программе мастер-классы, яркие встречи и экскурсии.
В Доме молодежи состоялась диалоговая площадка юных пионеров и выдающихся женщин нашей страны. Встреча проводится в рамках специального сезона проекта "Встреча на все сто!", который посвящен Году белорусской женщины.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Связь между поколениями не должна прекращаться. А связь между поколениями будет только тогда, когда мы не с помощью гаджетов будем узнавать друг друга, а когда мы будем встречаться. Встречаться и разговаривать, неважно где. Большие аудитории, как сегодня, когда мы слышим и видим нашу молодежь, или просто теплые, задушевные разговоры на кухне между бабушкой, мамой и подрастающей девочкой или подрастающим поколением. Только так передается тепло, только так передается любовь, понимание своей страны, понимание места, себя в этом мире. Поэтому это не может быть неважно. Важно любой разговор, любое общение".
Такой масштабный медиафорум проводится в стране впервые.