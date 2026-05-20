Шпилевская: Связь между поколениями не должна прекращаться

"Связь между поколениями не должна прекращаться. А связь между поколениями будет только тогда, когда мы не с помощью гаджетов будем узнавать друг друга, а когда мы будем встречаться. Встречаться и разговаривать, неважно где. Большие аудитории, как сегодня, когда мы слышим и видим нашу молодежь, или просто теплые, задушевные разговоры на кухне между бабушкой, мамой и подрастающей девочкой или подрастающим поколением. Только так передается тепло, только так передается любовь, понимание своей страны, понимание места, себя в этом мире. Поэтому это не может быть неважно. Важно любой разговор, любое общение".