Шпилевская: В Беларуси нет чужих людей, нет чужой боли

Скорые, реанимобили и автобусы - в Гомеле все готово к встрече эвакуированных из населенного пункта Алешки Херсонской области. Задействован весь комплекс аэропорта, развернут целый палаточный квартал, где будет горячее питание и можно будет одохнуть после долгого пути. На месте дежурят кареты скорой помощи, есть и реанимобили. Сделано все, чтобы люди на белорусской земле чувствовали себя в безопасности, ощутили тепло и поддержку белорусов. Для трансфера к погранпереходу уже выстроились автобусы.

Дмитрий Шевцов, зампредседателя комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Республиканского общественного объединения "Белорусское общество Красного Креста": "Это очень важное мероприятие. Мы еще раз подтверждаем свое намерение принять и оказать всяческое содействие для того, чтобы как можно быстрее восстановился мир и можно было снивелировать ту ситуацию, которая сейчас есть. И, конечно же, когда люди хотят воссоединиться со своими семьями, Республика Беларусь всегда подставит плечо для того, чтобы люди поняли, что наша страна - это абсолютно безопасное пространство, где можно ни о чем не думать, просто наслаждаться жизнью. И, конечно же, наше гостеприимство заложено в нашем (генетическом. - Прим. news.by) коде. Поэтому, если у кого-то случилась беда, мы готовы поделиться последним куском хлеба для того, чтобы своим теплом укрыть любого, кто нуждается в поддержке и защите".

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: "Мы не первый раз участвуем в таких акциях. Это такой особый знак доверия всех государств именно нашей стране. Беларусь всегда была той страной, в которой нет чужих людей, нет чужой боли, нет тех, кого мы не принимаем, или тех, кого мы принимаем. Если людям нужна помощь, она будет оказана. И сейчас тоже все готово. Мы готовы и одеть, и накормить, и обогреть, и дать возможность людям почувствовать себя действительно людьми. И, наверное, очень важно, что первый глоток мирного воздуха они сделают именно на нашей территории. Очень хочется, чтобы они выдохнули и понимали, что страшная история в их жизни закончена".

Фото: БЕЛТА