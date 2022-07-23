Шпилевская: Белорусские женщины - самые красивые, яркие, талантливые и миролюбивые

Белорусские женщины - самые красивые, яркие, талантливые и миролюбивые, заявила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская, сообщает БелТА.



23 июля Белорусский союз женщин в агрогородке Александрия ШкловскогорайонаМогилевской области проводит второй республиканский конкурс региональных молодежных проектов структурных подразделений Белорусского союза женщин "Дзявочы вянок Мiра". Это презентация социально значимых проектов молодежных структурных подразделений БСЖ, направленных на укрепление института семьи, оказание помощи нуждающимся, объединение молодых женщин с активной гражданской позицией, духовно-нравственное возрождение, социально-экономическое, гуманитарно-культурное развитие страны, оказание помощи нуждающимся.