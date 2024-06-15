Шпилевская: Люди тоже должны нести ответственность перед государством

Наша страна почему такая? Потому что есть жесткая позиция главы государства по этому поводу. И даже тот же 20-й год. У нас не было олигархов, не было тех, кто держит на Западе свои шальные деньги, которые они заработали здесь разными путями и боятся больше за них, нежели за свой народ. Мы благодаря этому, в том числе, и выстояли. Благодаря тому, что есть такая жесткая позиция на самом деле, остается государство для народа и защищаются интересы народа. Поэтому я, например, когда смотрю такие совещания и когда общаюсь с людьми в странах СНГ, которые смотрят совещания с участием главы государства, когда он поднимает такие коррупционные вопросы, они наоборот всегда поддерживают. Что правильно, есть хозяин в доме, который не дает разгуляться ни коррупции, ни еще каким-то непонятным, незаконным вещам.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси

