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Шпилевская: Люди тоже должны нести ответственность перед государством
Люди тоже должны нести ответственность перед государством. Такое мнение прозвучало в "Клубе редакторов" на "Беларусь 1". По мнению участников программы, борьба с коррупцией - наиважнейшее дело, которое должно происходить в том числе и публично. И это притом, что по сравнению с другими странами в Беларуси она минимальна.
Наша страна почему такая? Потому что есть жесткая позиция главы государства по этому поводу. И даже тот же 20-й год. У нас не было олигархов, не было тех, кто держит на Западе свои шальные деньги, которые они заработали здесь разными путями и боятся больше за них, нежели за свой народ. Мы благодаря этому, в том числе, и выстояли. Благодаря тому, что есть такая жесткая позиция на самом деле, остается государство для народа и защищаются интересы народа. Поэтому я, например, когда смотрю такие совещания и когда общаюсь с людьми в странах СНГ, которые смотрят совещания с участием главы государства, когда он поднимает такие коррупционные вопросы, они наоборот всегда поддерживают. Что правильно, есть хозяин в доме, который не дает разгуляться ни коррупции, ни еще каким-то непонятным, незаконным вещам.
Во сколько американские сенаторы оценили ресурсы Украины? Почему Пашинян пошел на самострел? Ответы на эти и многие другие вопросы - в программе "Клуб редакторов" 16 июня и на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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