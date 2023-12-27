Шпилевская об акции "Наши дети": Взрослые должны показывать детям, что каждый ребенок важен для нашей страны

Праздничное настроение и подарки всем ребятам без исключения! Взрослые должны показывать детям, что каждый ребенок важен для нашей страны. Уверенность в этом высказала председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Накануне БСЖ в рамках акции "Наши дети" пригласил на представление в дельфинарий более 100 мальчишек и девчонок. Это воспитанники социально-педагогических центров, домов семейного типа и детских домов. Многие до этого в дельфинарии не были.