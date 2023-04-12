Шпилевская: От БТ ждем инициатив, которые всколыхнут всю общественность

В главном медиахолдинге страны создали первичную организацию ОО "Белорусский союз женщин". Это решение сегодня на учредительном собрании поддержали около 100 представительниц Белтелерадиокомпании. О том, какие возможности открываются перед новыми участницами общественного объединения и чегов свою очередьздесь ждут от них, рассказала председатель БСЖ Ольга Шпилевская.

Любое появление новых первичных организаций - это событие для БСЖ. А когда это происходит в главном медиахолдинге страны - это двойное событие, отметила глава общественного объединения. "Это значит, что мы зацепили своей деятельностью тех женщин, которых зацепить всегда очень сложно, потому что в силу своей профессии она многое видят, много за чем наблюдают. Поэтому для меня особенно приятно, что медиахолдинг решился на создание первичной организации Белорусского союза женщин", - констатировала Ольга Шпилевская.

Также она уверена, что и для самих женщин это тоже очень важно. Потому что теперь у них появилась возможность реализовать себя не только дома и на работе, но и в каких-то интересных проектах. Большие надежды в этом плане глава общественного объединения возлагает на политического обозревателя Агентства теленовостей Алесю Высоцкую, которую избрали председателем первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании.

А еще БСЖ - это прекрасная возможность расширить круг знакомств. Ведь организация объединяет 162 тыс. неравнодушных женщин совершенно разных профессий. "Когда ты говоришь, что тоже являешься членом Белорусского союза женщин, тебя уже принимают как родную и всегда готовы помочь и подсказать. И так вот скрепляется наш союз", - пояснила председатель БСЖ.

Говоря о планах и проектах, которые Белорусский союз женщин собирается реализовать при участии представительниц Белтелерадиокомпании, Ольга Шпилевская не стала раскрывать все карты, но пообещала, что жизнь свежеиспеченных членов общественного объединения станет еще более интересной и более неспокойной. "Потому что мы не сужаем круг наших возможностей, мы всегда говорим, что в БСЖ инициативы могут быть абсолютно разными - и благотворительными, и направленными просто на проведение каких-то встреч, вечеров, мастер-классов, чего угодно. То есть везде, где женщина может себя реализовать, где она себя видит - это все инициативы Белорусского союза женщин. Поэтому от БТ ждем таких инициатив, которые всколыхнут всю общественность, таких, которые после опробирования на месте станут еще и республиканскими инициативами", - сказала она.