3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Шпилевская: От БТ ждем инициатив, которые всколыхнут всю общественность
В главном медиахолдинге страны создали первичную организацию ОО "Белорусский союз женщин". Это решение сегодня на учредительном собрании поддержали около 100 представительниц Белтелерадиокомпании. О том, какие возможности открываются перед новыми участницами общественного объединения и чегов свою очередьздесь ждут от них, рассказала председатель БСЖ Ольга Шпилевская.
Любое появление новых первичных организаций - это событие для БСЖ. А когда это происходит в главном медиахолдинге страны - это двойное событие, отметила глава общественного объединения. "Это значит, что мы зацепили своей деятельностью тех женщин, которых зацепить всегда очень сложно, потому что в силу своей профессии она многое видят, много за чем наблюдают. Поэтому для меня особенно приятно, что медиахолдинг решился на создание первичной организации Белорусского союза женщин", - констатировала Ольга Шпилевская.
Также она уверена, что и для самих женщин это тоже очень важно. Потому что теперь у них появилась возможность реализовать себя не только дома и на работе, но и в каких-то интересных проектах. Большие надежды в этом плане глава общественного объединения возлагает на политического обозревателя Агентства теленовостей Алесю Высоцкую, которую избрали председателем первичной организации БСЖ Белтелерадиокомпании.
А еще БСЖ - это прекрасная возможность расширить круг знакомств. Ведь организация объединяет 162 тыс. неравнодушных женщин совершенно разных профессий. "Когда ты говоришь, что тоже являешься членом Белорусского союза женщин, тебя уже принимают как родную и всегда готовы помочь и подсказать. И так вот скрепляется наш союз", - пояснила председатель БСЖ.
Говоря о планах и проектах, которые Белорусский союз женщин собирается реализовать при участии представительниц Белтелерадиокомпании, Ольга Шпилевская не стала раскрывать все карты, но пообещала, что жизнь свежеиспеченных членов общественного объединения станет еще более интересной и более неспокойной. "Потому что мы не сужаем круг наших возможностей, мы всегда говорим, что в БСЖ инициативы могут быть абсолютно разными - и благотворительными, и направленными просто на проведение каких-то встреч, вечеров, мастер-классов, чего угодно. То есть везде, где женщина может себя реализовать, где она себя видит - это все инициативы Белорусского союза женщин. Поэтому от БТ ждем таких инициатив, которые всколыхнут всю общественность, таких, которые после опробирования на месте станут еще и республиканскими инициативами", - сказала она.
Сегодня Белорусский союз женщин - это парламентарии, руководители органов госуправления, организаций и предприятий, представители СМИ, врачи и педагоги, рабочие, хлеборобы и бизнесмены - успешные, профессионально востребованные и самодостаточные женщины, активные и инициативные, готовые быть полезными семье, обществу и государству. Главными направлениями деятельности БСЖ являются создание условий для активного участия женщин в общественно-политической, культурной и деловой жизни страны, поддержка материнства и детства, традиционных семейных ценностей; гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержка людей старшего возраста, ветеранов, инвалидов, оказание адресной благотворительной помощи.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все