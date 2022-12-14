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Шпионские игры: как журналист оказался сотрудником Минобороны Украины
Еще до недавнего времени сложно было представить, что белорусской контрразведке придется отслеживать шпионов из Украины. Однако сегодня это факт.
Кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Павел Шаройко действовал на территории Беларуси под прикрытием собственного корреспондента украинского информационного агентства.
По документам журналист, а по факту полковник осуществлял разведывательную деятельность по сбору закрытых сведений в отношении вооруженных сил Беларуси и России. Еще один вектор его работы - сбор характеризующих и компрометирующих сведений в отношении должностных лиц белорусских государственных органов. Он же курировал созданную им агентурную сеть из числа белорусов, которые задействовались втемную для реализации пропагандистских акцийв ущерб национальным интересам Беларуси.
В феврале 2018 года Верховный суд Беларуси признал Павла Шаройко виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Свою вину и кадровую принадлежность Шаройко признал полностью. 4 октября 2019 года указом Президента Беларуси осужденный был помилован и передан украинской стороне.
Еще больше историй разоблачений и оперативные кадры задержаний изменников родины - в фильме АТН "Контрразведка. Охотники за шпионами".
Фото: pixabay.com
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