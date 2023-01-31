Штабная тренировка региональной группировки войск началась в Беларуси. Как сообщает Министерство обороны, совместная тренировка объединенного командования группировки войск пройдет в течение недели. За это время белорусские и российские военные будут отрабатывать тему обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Изучат данный вопрос на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет. Как отметили в военном ведомстве, тренировки - это очередной этап подготовки к совместным оперативным учениям "Щит Союза - 2023". Эти маневры пройдут в России в сентябре.