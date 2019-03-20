"Штадлер Минск" представил первый поезд для столичного метро

Тема высоких технологий в эти дни активно звучит на всех уровнях. Условия жизни диктуют необходимость быть в авангарде сферы. Курс на IT-страну был задан Президентом. Конкретные шаги навстречу технологиям обсуждали и накануне во время совещания. Сегодня сложно представить сферу, которой бы не коснулась цифровизация. Знак общего движения вперед - и перезагрузка транспортной системы. Так, первый поезд для столичной подземки представил "Штадлер Минск". Это принципиально новый состав. Причем, задумка дизайнеров, чтобы внешний вид ассоциировался с Минском и столичной подземкой. Впрочем, здесь все с учетом удобства и безопасности. Сидения, которые повторяют форму человеческого тела, сквозные пролеты и отдельный выход для эвакуации пассажиров в туннель. Есть на составе и цифровые камеры наружного видеонаблюдения. Еще по 4 - в каждом из вагонов. Салоны оснащены местами для подзарядки мобильных телефонов, а также оборудованы кондиционерами. Словом, проект - воплощение высокого технологического уровня и следующая остановка - IT-страна, комфортная для каждого из нас.

Какой он, поезд будущего, увидела Анастасия Бенедисюк.



Полгода - от сварки до запуска состава

И вот они, первые самостоятельные "шаги", пока на земле. Со швейцарской точностью в минскую подземку "белорус" спустится в 2020. Вместе с ним парк столичного метрополитена пополнят еще пять 4-вагонных составов. Работа над ними продолжается в цехах завода. Точка назначения - третья ветка метро. Кроме этого, уже летом здесь приступят к сборке 5-вагонных поездов. Синий, белый и красный - образ, соответствующий минчанину и столичной геральдике. Национальный колорит разработчики сохранили и внутри вагона.









Все сидения разработчики разместили привычно вдоль боковой части вагона, они полностью повторяют форму человеческого тела. По всему периметру есть вот такие вертикальные поручни. Которые позволяют комфортно и устойчиво чувствовать себя человеку любого роста. Ну и есть вот такие вертикально закрепленные сидения. Благодаря чему появляется свободная зона, где запросто может поместиться, например, коляска. Здесь же дополнительная опция - теперь в каждом вагоне можно будет зарядить мобильный телефон. А при наличии инфраструктуры в туннеле еще и воспользоваться вайфаем. Но, пожалуй, топ новаций возглавит отдельный выход при эвакуации. Его сразу в двух крайних вагонах, вне зависимости от направления состава, дистанционно может открыть машинист. Проблем с выходом не будет: в новых поездах от головы до хвоста все проходы сквозные. И это, кстати, позволит увеличить пассажировместимость сразу до 8 %.







Зеленый свет совместному проекту "Штадлер Минск" и столичному метрополитену был дан в 2017 году. Сегодня на заводе благодарят за доверие и уверяют: такая работа - безусловный плюс в и без того полном портфолио. Здесь производят 5 вагонов в неделю, и 300 в год. С момента основания завода его мощность выросла более чем в два раза. А вместе с ней в пять раз увеличился штат работников. Сейчас на предприятии расширяют покрасочный цех, совсем недавно прирос мехобработки и сварки. И все это рабочие места. На инновационных площадках. И к тому же - высокодоходные. Средняя зарплата - 2 тысячи рублей.





Сегодня это крупнейший завод в структуре Штадлера, один из самых современных в Европе и уникальным для Беларуси

Работу швейцарской компании в нашей стране не раз ставил в пример другим зарубежным инвесторам Александр Лукашенко. Современное производство - результат активных переговоров. И именно наш Президент был инициатором создания совместного предприятия. Не случайно. И именно такие производства, компактные и эффективные, должны стать фундаментом ВВП Беларуси. 100 миллиардов долларов к 2025 году. Нужны предприятия с четким бизнес-планом и видением того, кому и сколько готовы продать. Подсчитывая и логистику, и выручку. А еще обязательно мобильные. Тот же "Штадлер Минск" со швейцарскими инвестициями открывался под выпуск железнодорожных вагонов для рынка ЕАЭС. Туда планировали продавать до 70 % от объемов. Правда, контрактов от "пятерки" оказалось не много, российский "Аэроэкспресс" крупным заказчиком так и не стал. Пример диверсификации экспорта в действии - собранные за МКАД поезда уже прошли обкатку в Норвегии, Словении. В августе отсюда уедут 12 современных трамваев боливийского округа Кочабамба.





