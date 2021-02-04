Стильный дизайн и комфорт на высокой скорости. "Штадлер Минск" приступил к испытаниям первого пятивагонного электропоезда для Белорусской железной дороги. Это межрегиональные линии бизнес-класса. В этом году Белорусская железная дорога получит 3 электропоезда, в следующем 7. FLIRT - одна из самых известных моделей поездов "Штадлер" во всем мире. Заказ для нашей страны формировался в том числе с учетом пожеланий пассажиров. Из комфортных опций - места для велосипедов и колясок, а также кондиционеры с модулем обработки воздуха.