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Шталаг 354 в Боровухе - нацистская политика геноцида в действии
В немецкой классификации попавшие в плен военнослужащие Красной армии размещались во флагах, дулагах и шталагах. Один из них - Шталаг-354. Действовал он в Боровухе, недалеко от современного Новополоцка. За два года существования там погибли более 18 тысяч узников. Нацистская политика геноцида в действии. Елена Бормотова о криминальной практике Третьего рейха.
Политика уничтожения в действии
Территория, где до войны дислоцировалась одна из частей Красной армии, нацистами использовалась под стационарный лагерь для военнопленных. Шталаг-354. Лучше инфраструктуры и не придумать - казарменные здания, охраняемая зона. Первые узники сюда попали уже в августе 1941 года.
Владимир Беляев, директор Музея истории и культуры г. Новополоцка:
Военнопленных везли тысячами. Уже через некоторое время мест в казармах не хватало. Многие ночевали на улице. Проливные дожди, мороз, антисанитария. Притом что теплой одежды у узников не было. Самый тяжелый период - суровая зима 1941-1942 годов. Солдаты в летней одежде, у многих нет даже гимнастерок.
Сохранилось одно здание - довоенная школа. Во время существования шталага там находился тифозный госпиталь. Военнопленные медики в силу своих небольших возможностей старались помогать узникам, Иногда в госпиталь под видом больных устраивали здоровых людей, а затем помогали им бежать. Также некоторое время не подавали списки умерших, чтобы получать на них дополнительный паек и тем самым спасать жизнь остальным узникам.
Приговоренные к смерти
Политика Третьего рейха для советских военнопленных предписывала немыслимые условия содержания. Минимум еды и никакой медпомощи. Меньше чем за год - с лета 1941 по весну 1942 здесь уже погибли 15 тысяч человек. Узников хоронили сами военнопленные на территории лагеря. Мемориал сегодня - это большая братская могила.
Алеся Корсак, завкафедрой Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук:
Игра на скрипке за сырой картофель
Чтобы хоть как-то выжить, узники помогали друг другу. В лагере среди заключенных был создан квартет музыкантов. За то, что развлекали администрацию, им платили сырой картошкой, свеклой, иногда кусочком хлеба.
Владимир Беляев, директор Музея истории и культуры г. Новополоцка:
Безымянные жертвы геноцида
Лагерь был в подчинении 201-й и 403-й охранных дивизий. Он просуществовал до 8 апреля 1943 года. За это время через него прошли от 25 до 28 тысяч узников. Большинство из них до сих пор неизвестно и числится пропавшими без вести.
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