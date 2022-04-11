Шталаг 354 в Боровухе - нацистская политика геноцида в действии

В немецкой классификации попавшие в плен военнослужащие Красной армии размещались во флагах, дулагах и шталагах. Один из них - Шталаг-354. Действовал он в Боровухе, недалеко от современного Новополоцка. За два года существования там погибли более 18 тысяч узников. Нацистская политика геноцида в действии. Елена Бормотова о криминальной практике Третьего рейха.





Политика уничтожения в действии

Территория, где до войны дислоцировалась одна из частей Красной армии, нацистами использовалась под стационарный лагерь для военнопленных. Шталаг-354. Лучше инфраструктуры и не придумать - казарменные здания, охраняемая зона. Первые узники сюда попали уже в августе 1941 года.

Владимир Беляев, директор Музея истории и культуры г. Новополоцка:

Военнопленных везли тысячами. Уже через некоторое время мест в казармах не хватало. Многие ночевали на улице. Проливные дожди, мороз, антисанитария. Притом что теплой одежды у узников не было. Самый тяжелый период - суровая зима 1941-1942 годов. Солдаты в летней одежде, у многих нет даже гимнастерок.

Сохранилось одно здание - довоенная школа. Во время существования шталага там находился тифозный госпиталь. Военнопленные медики в силу своих небольших возможностей старались помогать узникам, Иногда в госпиталь под видом больных устраивали здоровых людей, а затем помогали им бежать. Также некоторое время не подавали списки умерших, чтобы получать на них дополнительный паек и тем самым спасать жизнь остальным узникам.

Приговоренные к смерти

Политика Третьего рейха для советских военнопленных предписывала немыслимые условия содержания. Минимум еды и никакой медпомощи. Меньше чем за год - с лета 1941 по весну 1942 здесь уже погибли 15 тысяч человек. Узников хоронили сами военнопленные на территории лагеря. Мемориал сегодня - это большая братская могила.

Алеся Корсак, завкафедрой Полоцкого государственного университета, кандидат исторических наук:

Игра на скрипке за сырой картофель

Чтобы хоть как-то выжить, узники помогали друг другу. В лагере среди заключенных был создан квартет музыкантов. За то, что развлекали администрацию, им платили сырой картошкой, свеклой, иногда кусочком хлеба.

Владимир Беляев, директор Музея истории и культуры г. Новополоцка:

Безымянные жертвы геноцида