Штаммовый состав вакцин против гриппа в этом эпидсезоне обновлен полностью

Штаммовый состав вакцин против гриппа в этом эпидемическом сезоне обновлен полностью по всем трем компонентам - таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения, сообщила заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний Научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Наталья Шмелева пресс-центре БЕЛТА.

"Штаммовый состав в этом году полностью изменился. Такое, когда меняются все три компонента вируса гриппа, бывает не так часто. Это свидетельствует о том, что вирус претерпел дрейфовые изменения. Он уже не такой, как циркулировал в прошлом году", - сказала Наталья Шмелева.

Заведующая лабораторией призвала всех, кто заботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию. Это позволит уберечься от осложнений гриппа, а также защитить окружающих, которые по каким-то причинам, в том числе из-за противопоказаний, не смогли привиться. Наталья Шмелева добавила, что беременные женщины, прививаясь, обеспечивают иммунитет своему будущему ребенку.

Эксперты прогнозируют пик активности гриппа в Беларуси в конце января - феврале.

Однако начало циркуляции вирусов гриппа может наступить раньше. В прошлом году, например, это произошло в конце ноября - декабре: отмечались спорадические случаи.

В данный момент наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что обусловлено началом школьного сезона. "Наметилась тенденция к росту респираторной заболеваемости. Но сейчас она характеризуется как низкая", - сказала Наталья Шмелева.

По ее словам, циркулируют негриппозные возбудители ОРВИ.

Доминируют риновирусы - рост заболеваемости в сентябре практически ежегодно связан с преобладанием в циркуляции именно этих вирусов. Кроме этого, регистрируются аденовирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа и др., то есть классические респираторные вирусы.

Начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан добавила, что сентябрь относится к межэпидемическому периоду, поэтому для этого месяца не характерен сильный рост заболеваемости, такой, чтобы говорить об эпидемии острых респираторных инфекций. Такой ситуации не было за все годы наблюдений.

Что касается коронавируса, он продолжает циркулировать. В настоящее время регистрируются спорадические случаи. Но летом вирус лабораторно практически не выявлялся, отметила Инна Карабан.

"Все равно мы говорим, что вакцинироваться должны люди, у которых заболевание может протекать тяжело. В основном это пациенты 60 лет и старше, взрослые с иммуносупрессией. Таким людям нужно обязательно вакцинироваться", - подчеркнула она, добавив, что прививку против коронавируса можно сделать в тот же день, что и вакцину против гриппа.

Заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин подтвердил, что случаев COVID-19 летом практически не было. Однако сейчас начали появляться пациенты, у которых заболевание протекает довольно тяжело. Болеют пожилые и люди с онкологическими заболеваниями - это группа риска, у которой респираторные инфекции, в том числе COVID-19, на фоне иммунодефицита протекают тяжело. Этим жителям Беларуси стоит подумать о вакцинации.