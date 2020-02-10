Шторм "Сиара" накрыл Беларусь и принес неприятности автомобилистам, пешеходам и коммунальным службам

. Шторм "Сиара" накрыл Беларусь. Непогода из Скандинавии сегодня принесла неприятности автомобилистам, пешеходам и коммунальным службам. По всей стране объявлен оранжевый уровень опасности. Госавтоинспекция усилила скоростной контроль на дорогах. МЧС предупреждает об опасности падения деревьев и срывах кровель зданий. "Сиара" уже успела проявить себя во многих европейских государствах. Так, в Великобритании, где со штормом столкнулись первыми и дали ему имя, порывы ветра достигали 45 метров в секунду.

Надежда Сербиненко

о ситуации со штормом в нашей стране.

Шторм "Сиара": в Беларуси оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности - это один шаг до самого высокого, красного уровня. Этот показатель соответствует шторму по шкале оценки скорости ветра - шкале Бофорта. Поэтому сегодня по рекомендациям МЧС на улице лучше без особой необходимости долго не находиться. Ветер порывами до 22 метров в секунду буквально сбивает с ног, вырывает из рук зонтики и даже поднимает в воздух автобусные остановки. Очевидцы сняли это на камеру.

Конструкцию остановочного пункта (что называется, с корнем) ветер вырвал недалеко от "Минск-Арены". А на этих кадрах коммунальщики уже ликвидируют последствия непогоды. Аналогичное происшествие и на столичной улице Радиальной. Остановка от порывистого ветра там также оказалась на земле.

Летающие остановки сегодня были замечены не только в Минске

Оказалось, что

сегодня были замечены не только в Минске. На севере страны сегодня ветреннее всего было в Верхнедвинске и Витебске. К вечеру ветер усилился и оставил после себя не только сломанные ветки деревьев. Мощного порыва не выдержала и крыша остановки общественного транспорта в областном центре. Последствия стихии ликвидировали сотрудники МЧС. Радует, что никто не пострадал.

Из-за сильного ветра сразу две машины оказались в кювете

Аварии с разницей всего в несколько часов произошли на трассе Минск - Гродно. В обоих случаях автолюбители потеряли управление над транспортным средством там, где дорога не закрыта от ветра лесом или сооружениями.

Андрей Цыдик, начальник отделения ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

"В обоих случаях это были легковые автомобили "тойота" и "фольксваген". По предварительной информации, одной из сопутствующих, а может быть даже основной причиной был сильный боковой ветер. К счастью, в обоих ДТП участники отделались легким испугом и серьезных травм не получили. В этой связи водителям хотелось порекомендовать: в том случае, если они выезжают за пределы лесополосы на открытые участки, необходимо снижать скорость движения вплоть до безопасной".



Мокрый снег, скользкие улицы и как следствие - первые гололедные травмы

В травмопункте Гродненской больницы скорой помощи информацию об усилении ветра получили еще накануне. Поэтому уже с утра врачи-травматологи готовились к увеличению количества посетителей. Большинство обращений пришлось на утреннее время. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Александр Лагода, заведующий травмопунктом Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Гродно

:

"Хотелось бы порекомендовать, что если такое предупреждение заранее поступает, то желательно в таких погодных условиях не находиться длительное время на улице. Если приходится выходить на улицу, то соблюдать элементарные правила безопасности. Выбирать удобную обувь на устойчивой и не скользкой подошве. Если уже произошло падение, то попытаться сгруппироваться, не выставлять руки, стараться упасть на бок, поджать локти, сохранить голову, чтобы не было удара головой".



Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало рекомендации для всех жителей страны при сильном ветре

Необходимо заранее обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу, за день до наступления непогоды нужно убрать вещи со двора и балконов, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также мосты, эстакады, трубопроводы.

При таком сильном ветре могут пострадать и линии электропередачи. Белэнерго следит за ситуацией в оперативном режиме.

Атлантический циклон будет хозяйничать в Беларуси и завтра

. На большей части территории страны пройдет дождь и мокрый снег.