Штормовая пятница: последствия ураганного ветра ликвидируют в Беларуси

Почти 900 обесточенных населенных пунктов, задержанные железнодорожные рейсы, сорванные крыши и вырванные с корнем деревья.В Беларуси ликвидируют последствия урагана. Синоптики объявили наивысший, красный, уровень опасности. Энергетики, спасатели и сотрудники ЖКХ перешли на усиленный режим работы. Татьяна Божкоо противостоянии природным катаклизмам.

Ожидается значительное усиление ветра. Будьте внимательны и осторожны! О начале надвигающейся непогоды белорусов посредством смс-рассылки сотрудники МЧС предупредили еще ранним утром. И уже к обеду страну накрыл ураганный циклон.

В столице стихия бушевала на максимуме. Синоптики объявили наивысший, красный, уровень, опасности. Порывы ветра, которые достигали 27 метров в секунду, срывали крыши, буквально сносили конструкции на остановках общественного транспорта и ограждения. Ветер сбивал с ног и людей.

Досталось от столичной стихии также светофорам, дорожным знакам и рекламным щитам. Перевернулась и светящаяся декоративная модель МАЗа на Партизанском проспекте. Сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия урагана.

Более тысячи случаев падения деревьев в Минске

Коммунальные службы и спасатели распиливают деревья -предотвращают заторы на дорогах. Только в Минске более тысячи случаев.

Группу быстрого реагирования создали и работники Зеленстроя. В Первомайском районе оперативно расчищают от завалов территории.

Из-за разгула стихии обесточены сотни населенных пунктов по всей стране

После разгула стихии по всей стране обесточены сотни населенных пунктов. В Могилевской области полностью без света остался Быховский район. Больницы переведены на резервные источники питания. Обрывы линий электропередачи устраняют сотрудники Белэнерго.













А в самом Могилеве ураган сорвал крышу школы. Впрочем, без кровли во многих регионах остались десятки зданий. Среди них и Лепельская школа искусств.

Последствия ураганного ветра

Шторм задерживает движение поездов, составы прибывают с опозданием. Крупный инцидент на станции "Орша-Центральная". На рельсы упали опоры теплотрассы -в итоге обесточены несколько административных зданий и общежитие. На месте происшествия создан штаб. Восстановительные работы будут вестись и ночью.

Удар зимней молнии принял Гомель

А Гомель взял на себя двойной удар стихии: в тандеме с сильным ветром - зимняя молния. Явление редкое, для наших широт не характерное. Разряд попал в телевышку -пострадала сетевая инфраструктура. Коллеги среагировали оперативно.

Наивысший уровень опасности из-за ветра объявляется крайне редко