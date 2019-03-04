Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на ближайшие дни

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Беларуси на ближайшие дни. Порывы будут достигать 22 метров в секунду. При этом значительно потеплеет. Днем до 11 с плюсом. Ночью до 6 тепла. Сопровождать оттепель будут дожди с мокрым снегом. Специалисты говорят, что этот март ожидается теплее обычного.