Штормовой ветер до 24 м/с, дождь и гололед сегодня в Беларуси

Штормовой ветер добрался до белорусской столицы. На большей части территории страны порывы ветра достигают 24 метров в секунду. МЧС предупреждает о возможных обрывах линий связи и электропередачи; отключении подстанций, повреждении слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, падении деревьев. ГАИ обращает внимание на гололедицу. Такая погода продержится до выходных.