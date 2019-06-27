Штормовой ветер и предупреждение. На Беларусь идут грозы и град

Переменчива погода в Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за порывистого ветра на завтра. Уже сейчас ощутимо он усилился. Пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха днем не превысит 21 тепла, и это после рекордно жаркого июня.