Из-за штормового ветра задержали вылет рейса из Батуми в Минск

Из Батуми сегодня рано утром не смог вылететь борт, который направлялся в Минск. Командир судна решил отложить полет. Сейчас мы видим эксклюзивные кадры из аэропорта в Грузии. Видно, как ветер раскачивает пальмы. Пассажиры в ожидании вылета. Заложником ситуации оказался ведущий новостей Артем Михаленко. Вот что он сообщил (видео).