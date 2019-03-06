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Из-за штормового ветра задержали вылет рейса из Батуми в Минск

Из Батуми сегодня рано утром не смог вылететь борт, который направлялся в Минск. Командир судна решил отложить полет. Сейчас мы видим эксклюзивные кадры из аэропорта в Грузии. Видно, как ветер раскачивает пальмы. Пассажиры в ожидании вылета. Заложником ситуации оказался ведущий новостей Артем Михаленко. Вот что он сообщил (видео).

Задерживаются рейсы также из Киева и Краснодара.Сам Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме. Вылеты выполняются по расписанию. Хотя ветер в последние сутки заметно усилился и в Беларуси.

МЧС объявило штормовое предупреждение. На большей части страны порывы достигают 22 метров в секунду. Плохие погодные условия предстоит пережить в ближайшие дни жителям Минской области. Спасатели рекомендуют белорусам не ставить машины вблизи деревьев.

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