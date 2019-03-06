3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Из-за штормового ветра задержали вылет рейса из Батуми в Минск
Из Батуми сегодня рано утром не смог вылететь борт, который направлялся в Минск. Командир судна решил отложить полет. Сейчас мы видим эксклюзивные кадры из аэропорта в Грузии. Видно, как ветер раскачивает пальмы. Пассажиры в ожидании вылета. Заложником ситуации оказался ведущий новостей Артем Михаленко. Вот что он сообщил (видео).
Задерживаются рейсы также из Киева и Краснодара.Сам Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме. Вылеты выполняются по расписанию. Хотя ветер в последние сутки заметно усилился и в Беларуси.
МЧС объявило штормовое предупреждение. На большей части страны порывы достигают 22 метров в секунду. Плохие погодные условия предстоит пережить в ближайшие дни жителям Минской области. Спасатели рекомендуют белорусам не ставить машины вблизи деревьев.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все