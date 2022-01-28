Штормовые выходные: оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра объявлен в Минске и области

Оранжевый уровень опасности из-за усиления ветра объявлен в Минске и области. В субботу порывы будут достигать 18, а местами и 20 метров в секунду. По всей территории пройдет мокрый снег. На дорогах - гололедица. Столбики термометров в течение суток покажут от 1 до 3 градусов мороза. В воскресенье погода начнет постепенно ухудшаться.