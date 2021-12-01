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Штраф за летнюю резину, авансовый платеж по транспортному сбору - что еще изменилось в Беларуси с 1 декабря
Зима началась. Первый день декабря традиционно приносит не только холодную погоду, но и ряд изменений. Сегодня сотрудники ГАИ начнут штрафовать за езду на автомобиле с летними шинами. Сумма небольшая - половина базовой величины, то есть 14,5 рублей. А вот повторное нарушение обойдется куда дороже.
Пришло время авансового платежа по транспортному сбору. Сделать это надо до 15декабря. Извещения собственникам автомобилей, зарегистрированных в базе ГАИ, уже направлены. В силе и льготы для раритетных машин, электромобилей, скидки для пенсионеров и многие другие.
И остался последний месяц для обмена старых белорусских рублейобразца 2000 года на действующие купюры. С 1 января обменять старые деньгибудет уже невозможно. Данную операцию проводят только в столичных кассах Национального банка.
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