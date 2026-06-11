Штрафы до 10 базовых: как в Беларуси борются с борщевиком и золотарником на частных подворьях

Наводить порядок вокруг дома - привычное дело для хозяев приусадебных участков. Важно поддерживать в надлежащем состоянии прилегающую территорию и внутренний двор: своевременно косить траву, ремонтировать повалившиеся заборы, убирать мусор и ветки. Но это далеко не все.

Особое внимание уделяется удалению инвазивных растений с частных подворий. За бездействие владельцам частных территорий предусмотрены штрафы.

"Зеленые оккупанты" захватывают поля, луга и частные подворья. Речь идет об инвазивных растениях, которые являются реальной угрозой для экосистемы и здоровья человека. Особо опасными и распространенными являются борщевик Сосновского и золотарник канадский.

мужчина косит траву news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/349f0b39-0c2c-4878-a3f9-696af05caeec/conversions/3b87ac45-db31-4865-84a5-702c5ecd5309-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/349f0b39-0c2c-4878-a3f9-696af05caeec/conversions/3b87ac45-db31-4865-84a5-702c5ecd5309-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/349f0b39-0c2c-4878-a3f9-696af05caeec/conversions/3b87ac45-db31-4865-84a5-702c5ecd5309-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/349f0b39-0c2c-4878-a3f9-696af05caeec/conversions/3b87ac45-db31-4865-84a5-702c5ecd5309-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чем так опасны инвазивные растения? Сок борщевика Сосновского содержит ядовитые вещества, которые при солнечном свете вызывают сильнейшие ожоги на коже. Внешне напоминает белый зонтик - соцветия белых цветов, однако это красотка обманчива.

Еще один вредитель - золотарник канадский. Его корневище агрессивно размножается и выделяет в почву ядовитые вещества, которые подавляют рост других растений. Только один куст такой инвазии способен дать до 100 тыс. семян за сезон. Эти захватчики быстро оккупируют поля, луга и частные подворья.

Чтобы сорняки не захватывали новые территории, дачникам важно скашивать их вовремя. Например, жители деревни Веселово Борисовского района ведут борьбу с этими вредителями каждую весну и лето.

"У меня был золотарник. Но на тот момент он не считался каким-то страшным сорняком. Это был как цветок. Потом начали поговаривать, что это сорняк, и начали все убирать", - поделилась Наталья Царенко, жительница деревни Веселово.

"Золотарник канадский - это стало проблемой. Когда я приехала сюда, это были считаные кустики. Их срезали, ставили в вазу, казалось, красивый цветок. Но со временем мы наблюдаем, что золотарник захватывает новые территории. Распространяется ветром, птицы разносят. Хорошие растения он вытесняет. Его надо вовремя скосить, вовремя выкопать, не дать, чтобы созрели семена, потому что разнесутся ветром на большие расстояния. Это, конечно, вред", - рассказала Людмила Тупик, жительница деревни Веселово.

На частных подворьях ответственность за уничтожение инвазивных растений лежит на самих собственниках. За остальные территории отвечают профильные службы.

Основными способами борьбы остаются механическое удаление и химическая обработка. Только в 2026 году специалисты очистили около 6 тыс. гектаров от борщевика и примерно 12 тыс. - от золотарника канадского.

Юлия Сакович, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды и охраны окружающей среды Беларуси:

"В период с сентября по октябрь 2025 года были проведены обследования территорий, на которых произрастают инвазивные виды растений. В рамках этих обследований было обнаружено свыше тысячи новых мест произрастания борщевика сосновского и свыше 400 тыс. мест произрастания золотарника канадского".

Основные причины роста - большой запас семян в почве и несвоевременная уборка частных территорий от инвазивных растений. Игнорирование проблемы равносильно получению штрафа до 10 базовых величин. По сравнению с соседней Польшей это сумма небольшая. Так, польским садоводам за выращивание или даже простое наличие на территории инвазивных видов растений, которые внесены в списки запрещенных видов ЕС (или будут добавлены в него в августе 2027 года), грозят колоссальные штрафы - до миллиона злотых (а это свыше 270 тыс. долларов). В некоторых случаях их и вовсе могут привлечь к уголовной ответственности - до 5 лет лишения свободы.

Каждый хозяин в ответе за свой участок. Необходимо поддерживать в надлежащем состоянии как прилегающую территорию, так и внутренний двор.

Александр Спургяш, завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

"Необходимо убирать случайный мусор, своевременно скашивать сорную растительность. Есть технический норматив 20 сантиметров. Не стоит его дожидаться, нужно своевременно проводить покос травы. Также необходимо следить за зелеными насаждениями, удалять сухие аварийные деревья, удалять сорные растения и инвазивные. Также необходимо содержать в надлежащем виде заборы, фасады зданий, беседки, туалеты и другие малые архитектурные формы. Проводить их очистку, мойку, покраску и другие мероприятия, чтобы они выглядели в хорошем состоянии".