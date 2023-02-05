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Шубин: Зимбабве славится своей образованностью
Несомненно, страны Африки - очень перспективное для Беларуси направление. Этот регион привлекает многих, но каждый идет туда с разными намерениями. Сказывается длительная колониальная история, а сами страны и народы стали заложниками собственных ресурсов.
Поэтому такой настрой мирной Беларуси, конечно, импонирует. Мы протягиваем руку для сотрудничества, открыто заявляем, что готовы работать честно, без привычного Западу лицемерия и подводных камней и, главное, соблюдать принцип равноправных и взаимовыгодных отношений.
С нами на связи сейчас Владимир Шубин, доктор исторических наук, профессор Института Африки РАН.
Программа государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве была очень плотной. На высшем уровне достигнуты принципиальные договоренности по расширению кооперации по целому ряду направлений. Владимир Геннадьевич, как Вы оцениваете результаты и перспективность сотрудничества Хараре и Минска?
Вы знаете, наверное, правильно будет сказать, что это сотрудничество уже началось, потому что, как известно, около 2000 тракторов и частично комбайны были уже направлены в Зимбабве в последние годы, и сейчас предполагается у них так называемая третья стадия развития истории механизации в сельском хозяйстве. Это, прежде всего, конечно, знаменитые белорусские тракторы, но это касается, немножко уходя в сторону сельского хозяйства, другое их занятие - это, конечно, минеральные ресурсы страны. И здесь очень важны автомобили тяжелые, которые производятся в Беларуси. Мне хочется отметить и другой момент: в своих выступлениях в Зимбабве Президент Лукашенко говорил о возможности экономического сотрудничества с другими странами Юга Африки, он упомянул конкретно Мозамбик, потому что Мозамбик граничит с Зимбабве. В этом смысле успех Беларуси, в том числе экономический, в Зимбабве, может способствовать расширению связей с Мозамбиком, да и не только с Мозамбиком, потому что, как мы все знаем, Зимбабве граничит с южноафриканской республикой, где тоже существуют серьезные возможности для развития связей. Они готовы сотрудничать на обоюдно выгодной основе. И в этом смысле, конечно, Беларусь, несомненно, может и уже играет свою роль.
Надо отметить, курс на страны Африки - это вовсе не ответ на санкционную риторику Запада. Этот маршрут начали прокладывать задолго до. Смотреть на сотрудничество гораздо шире - поручение Президента. Оправдала ли себя такая дальновидная стратегия?
Это, несомненно. И мне кажется, что в Беларуси это поняли значительно раньше, может быть, даже раньше, чем в других странах. Я вспоминаю, наверное, лет уже 10 назад. Вице-президент Зимбабве тогда специально совершил поездку в Беларусь, и более того, пожалуй, еще лет 15 назад тогдашний замминистра торговли и промышленности в ЮАР Роб Дэвис (потом он 10 лет возглавлял это министерство) мне рассказывал с очень большим таким уважением о своей поездке в Беларусь, как они посещали модернизированные предприятия. Вообще в этом смысле южноафриканцы и другие люди этого района мира с уважением всегда относятся к Беларуси. Белорусская внешняя политика с одной стороны исходит из того, что страна хочет сохранить полностью свою независимость, свой суверенитет, чтобы распоряжаться сама собой, а с другой стороны - старается не ссориться с миром. Поэтому те санкции, которые возлагают некоторые западные государства, они, конечно, совершенно ничем не оправданы.
Лидеры двух стран подписали меморандум о взаимном признании документов об образовании. Как вы оцениваете потенциал взаимодействия в этом направлении?
Совместное решение о взаимном признании дипломов. Что касается как раз Юга Африки и конкретно Зимбабве, в которой побывал Президент Лукашенко, конечно, это по-своему высокоразвитые в некоторых отношениях страны, в том числе, скажем, Зимбабве славится своей образованностью, значительным числом, по сравнению с другими странами, людей по-настоящему грамотными. Я хочу обратить внимание на то, что и раньше еще, во времена Советского Союза, Белоруссия отличалась высоким уровнем образования. Неслучайно, что некоторые люди, которые занимаются Югом Африки, заканчивали в свое время Минский педагогический институт. Мы не должны забывать, что Беларусь, будучи еще в составе Советского Союза, на этой белорусской земле учились люди с той стороны мира - Африки. Где-то порядка 3500 сейчас африканских студентов из Беларуси, но я думаю, что это вызовет еще большее внимание.
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