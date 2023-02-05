Шубин: Зимбабве славится своей образованностью

Вы знаете, наверное, правильно будет сказать, что это сотрудничество уже началось, потому что, как известно, около 2000 тракторов и частично комбайны были уже направлены в Зимбабве в последние годы, и сейчас предполагается у них так называемая третья стадия развития истории механизации в сельском хозяйстве. Это, прежде всего, конечно, знаменитые белорусские тракторы, но это касается, немножко уходя в сторону сельского хозяйства, другое их занятие - это, конечно, минеральные ресурсы страны. И здесь очень важны автомобили тяжелые, которые производятся в Беларуси. Мне хочется отметить и другой момент: в своих выступлениях в Зимбабве Президент Лукашенко говорил о возможности экономического сотрудничества с другими странами Юга Африки, он упомянул конкретно Мозамбик, потому что Мозамбик граничит с Зимбабве. В этом смысле успех Беларуси, в том числе экономический, в Зимбабве, может способствовать расширению связей с Мозамбиком, да и не только с Мозамбиком, потому что, как мы все знаем, Зимбабве граничит с южноафриканской республикой, где тоже существуют серьезные возможности для развития связей. Они готовы сотрудничать на обоюдно выгодной основе. И в этом смысле, конечно, Беларусь, несомненно, может и уже играет свою роль.

Владимир Шубин, доктор исторических наук, профессор Института Африки Российской академии наук