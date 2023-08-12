Шулейко: Брестская область в очередной раз показала хорошие темпы уборки

По его словам, Брестский регион имеет 4 района, которые намолотили по 100 тыс. тонн. "Сегодня (11 августа) к вечеру уже положим в амбары 1 миллион 100 тонн (это без рапса). Надеюсь, ту цифру, которую я обещал главе государства совсем недавно, находясь в Каменецком районе, - 1 миллион 300 тонн зерновых, мы получим, - заверил Юрий Шулейко. - Практически порядка 56-60 тыс. тонн меньше прошлого года, но это всего лишь из-за того, что из-за засухи мы списали порядка 14 тыс. гектаров, которые мы не доберем. Но впереди кукуруза, великолепнейший, рекордный урожай рапса, который в принципе на 30 тыс. тонн будет по итогу больше прошлого года. Надеемся, что на полях сегодня царица полей тоже отдаст свой результат, который мы добавим к зерну".