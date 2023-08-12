3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Шулейко: Брестская область в очередной раз показала хорошие темпы уборки
Брестская область в очередной раз показала хорошие темпы уборки. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.
По его словам, Брестский регион имеет 4 района, которые намолотили по 100 тыс. тонн. "Сегодня (11 августа) к вечеру уже положим в амбары 1 миллион 100 тонн (это без рапса). Надеюсь, ту цифру, которую я обещал главе государства совсем недавно, находясь в Каменецком районе, - 1 миллион 300 тонн зерновых, мы получим, - заверил Юрий Шулейко. - Практически порядка 56-60 тыс. тонн меньше прошлого года, но это всего лишь из-за того, что из-за засухи мы списали порядка 14 тыс. гектаров, которые мы не доберем. Но впереди кукуруза, великолепнейший, рекордный урожай рапса, который в принципе на 30 тыс. тонн будет по итогу больше прошлого года. Надеемся, что на полях сегодня царица полей тоже отдаст свой результат, который мы добавим к зерну".
Смотрите "Вопрос номер один" ЗДЕСЬ
Председатель Брестского облисполкома отметил, что регион заготовил достаточно кормов, больше уровня прошлого года, зимовка их особо не волнует. "Впереди завершение уборки, порядок агрономических процедур, которые сегодня необходимы. Надо сегодня уже начинать сеять озимый рапс. Готовимся к посеву ячменя (уже подготовили достаточно много - больше 70 % площадей под рапс), поэтому мы сегодня в таком темпе радуемся вечернему солнцу и хорошей погоде на завтра", - перечислил он перечень работ.
Мы надеемся в ближайшие 10 дней завершить всю уборочную кампанию. Будем работать в регламенте подготовки почвы и осеннего сева и готовиться уже к уборке свеклы, а там уже по осени - кукурузы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей