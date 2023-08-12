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Шулейко: Брестская область в очередной раз показала хорошие темпы уборки

Шулейко: Брестская область в очередной раз показала хорошие темпы уборки

Брестская область в очередной раз показала хорошие темпы уборки. Об этом в проекте "Вопрос номер один" заявил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

По его словам, Брестский регион имеет 4 района, которые намолотили по 100 тыс. тонн. "Сегодня (11 августа) к вечеру уже положим в амбары 1 миллион 100 тонн (это без рапса). Надеюсь, ту цифру, которую я обещал главе государства совсем недавно, находясь в Каменецком районе, - 1 миллион 300 тонн зерновых, мы получим, - заверил Юрий Шулейко. - Практически порядка 56-60 тыс. тонн меньше прошлого года, но это всего лишь из-за того, что из-за засухи мы списали порядка 14 тыс. гектаров, которые мы не доберем. Но впереди кукуруза, великолепнейший, рекордный урожай рапса, который в принципе на 30 тыс. тонн будет по итогу больше прошлого года. Надеемся, что на полях сегодня царица полей тоже отдаст свой результат, который мы добавим к зерну".

Смотрите "Вопрос номер один" ЗДЕСЬ

Председатель Брестского облисполкома отметил, что регион заготовил достаточно кормов, больше уровня прошлого года, зимовка их особо не волнует. "Впереди завершение уборки, порядок агрономических процедур, которые сегодня необходимы. Надо сегодня уже начинать сеять озимый рапс. Готовимся к посеву ячменя (уже подготовили достаточно много - больше 70 % площадей под рапс), поэтому мы сегодня в таком темпе радуемся вечернему солнцу и хорошей погоде на завтра", - перечислил он перечень работ.

Мы надеемся в ближайшие 10 дней завершить всю уборочную кампанию. Будем работать в регламенте подготовки почвы и осеннего сева и готовиться уже к уборке свеклы, а там уже по осени - кукурузы.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома

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