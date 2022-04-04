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Шульган: Катастрофического оттока кадров в IT сейчас нет

Шульган: Катастрофического оттока кадров в IT сейчас нет

Катастрофического оттока кадров в сфере информационных технологий на данный момент нет, рассказал рассказал в эфире"Беларусь 1" в проекте "Разговор у Президента"министр связи и информатизации Константин Шульган по итогам совещания у главы государства по проекту указа об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросам информатизации.

"Катастрофического оттока кадров на данный момент нет. Действительно есть причины, которые побуждают отдельных специалистов и, возможно, компании целиком или частично покидать территорию нашей страны. Но вместе с тем мне отрадно, читая почту, получать письма от других компаний, которые говорят: "Вы на нас рассчитывайте, мы придем в госпрограмму, мы готовы быть разработчиками отдельного вида ПО" и так далее", - рассказал министр.

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Константин Шульган заверил, что ведомство уделяет особое внимание подготовке кадров. "Мы проводим мероприятия, направленные на повышение квалификации и обучение специалистов", - констатировал глава Минсвязи.

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