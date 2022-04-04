3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Шульган: Катастрофического оттока кадров в IT сейчас нет
Катастрофического оттока кадров в сфере информационных технологий на данный момент нет, рассказал рассказал в эфире"Беларусь 1" в проекте "Разговор у Президента"министр связи и информатизации Константин Шульган по итогам совещания у главы государства по проекту указа об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросам информатизации.
"Катастрофического оттока кадров на данный момент нет. Действительно есть причины, которые побуждают отдельных специалистов и, возможно, компании целиком или частично покидать территорию нашей страны. Но вместе с тем мне отрадно, читая почту, получать письма от других компаний, которые говорят: "Вы на нас рассчитывайте, мы придем в госпрограмму, мы готовы быть разработчиками отдельного вида ПО" и так далее", - рассказал министр.
Смотрите все интервью
Константин Шульган заверил, что ведомство уделяет особое внимание подготовке кадров. "Мы проводим мероприятия, направленные на повышение квалификации и обучение специалистов", - констатировал глава Минсвязи.
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов