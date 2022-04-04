Шульган о равенстве преференций: Сектор IT в Беларуси - это не только ПВТ

Министр связи и информатизации Константин Шульган по итогам совещания у главы государства по проекту указа об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросам информатизации рассказал в эфире"Беларусь 1" в проекте "Разговор у Президента" о равенстве преференций в сфере IT.

"Еще когда ПВТ было 10 лет и только рассматривался проект написания декрета ПВТ 2.0, мы предлагали распространить на весь сектор IT те преференции, которые уже 10 лет были внедрены, а парк сделать передовым предприятием, которое решает более высокоуровневые задачи, получая дополнительные преференции", - рассказал Константин Шульган.

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