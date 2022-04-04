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Шульган о равенстве преференций: Сектор IT в Беларуси - это не только ПВТ

Шульган о равенстве преференций: Сектор IT в Беларуси - это не только ПВТ

Министр связи и информатизации Константин Шульган по итогам совещания у главы государства по проекту указа об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросам информатизации рассказал в эфире"Беларусь 1" в проекте "Разговор у Президента" о равенстве преференций в сфере IT.

"Еще когда ПВТ было 10 лет и только рассматривался проект написания декрета ПВТ 2.0, мы предлагали распространить на весь сектор IT те преференции, которые уже 10 лет были внедрены, а парк сделать передовым предприятием, которое решает более высокоуровневые задачи, получая дополнительные преференции", - рассказал Константин Шульган.

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"Я думаю, что сейчас настало время принять это решение, ведь сектор IT в Беларуси - это не только ПВТ, - уверен министр. - Да, это основное и значимое предприятие, но помимо резидентов парка, есть и те компании, которые отрасль двигают вперед. Я думаю, что это будет одним из ключевых моментов разговора, который будет затронут на планируемом совещании с главой государства в Парке высоких технологий".

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