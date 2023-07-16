Шутки КВН, опера и хиты голосами восходящих звезд - фестивальный Витебск близится к финалу "Славянского базара"

В Витебске сегодня - торжественное закрытие "Славянского базара". На сцену Летнего амфитеатра выйдут известные артисты, а также те, для кого звездный путь только начинается. Это участники XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Представитель Беларуси Самир Елчиев по итогам первого конкурсного дня - в пятерке сильнейших. На главной площадке "Славянского базара" шутят команды КВН. С аншлагом проходят и проекты Дней Союзного государства.

Обо всем в деталях из фестивального Витебска - наш корреспондент Марина Романовская.

"Славянский базар" - это праздник, где каждый найдет себе развлечение по душе. В выходные на улицах фестивального города людей особенно много.Пока в Летнем амфитеатре завершается подготовка к концерту торжественного закрытия, гостей приглашают на вернисажи под открытым небом, мастер-классы, ярмарки. И, кажется, дирекция фестиваля в этом году даже договорилась насчет солнечной погоды. Вся фестивальная неделя без дождей!

Площадь Свободы - в распоряжении коллективов международного танцевального турнира. 400 танцоров зажигаютна "Славянском базаре"в самом центре города над Двиной. А сколько еще в группе поддержки?Не сосчитать!

Я в прошлом году присутствовал как зритель. И мне это очень нравилось. Песни поют красиво, люди нарядные. И вот я в этом году участвую как конкурсант-дебютант.

Это непередаваемая атмосфера. Вы когда потанцуете вместе с участниками, поймете, насколько это интересно, здорово.

Нешуточная борьба и на спортивных локациях. Ринг под открытым небом на площадке у Летнего амфитеатра - это всегда зрелищно! И чем не разминка перед II ИграмистранСНГ?





Мы в рамках "Славянского базара" проводим международную встречу по боксу. 13 пар у нас. Тут и малыши, и более взрослые. Встреча международная. Здесь представители города Находки, Великих Лук, города Смоленска, Гагарина и представители нашей Витебской области. Леонид Большаков,главный судья соревнований

Витебск всю неделю звучит голосами представителей 35 стран. Фестиваль удивляетновыми именами и радует любимыми песнями.

В эти минуты на сцене Витебской областной филармонии - концерт классического искусства «Очарование оперы».Музыкальный подарок для гостей Дней Союзного государства на "Славянском базаре".





Когда зал полон, это говорит о том, что люди хотят высокого исполнительского искусства, высокой музыки. И люди к этому стремятся. Это самое наилучшее, что есть. Аскар Абдразаков, заслуженный артист России





Организаторы сделали все возможное, чтобы 32 фестиваль внес огромный вклад в историю Беларуси. Не в историю музыкального искусства, а в тот этап развития страны - динамичный, который определяется Президентом Александром Лукашенко и его командой. Мы говорим о программах Союзного государства. И мы благодарны той практике, которую определяют национальные лидеры: Президент России и Президент Беларуси. Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства

Такой формат живой и достаточно важный. И основное, что мы хотим этим сказать, это то, что мы едины, и то, что нам вместе и по пути. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Покоряют звездный путь конкурсанты. ВЛетнем амфитеатре уже совсем скоро разрешится главная фестивальная интрига, кто из 15участников32-го музыкального состязания станет обладателемГран-при. По итогам первого конкурсного дня лидируетКазахстан.Наш Самир Елчиев - в пятерке сильнейших -65 баллов из 70возможных.