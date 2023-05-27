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Швайба: ЕАЭС - это яркий пример союза самодостаточных стран
На этой неделе главы государств Евразийского экономического совета на саммите в Москве рассказали о своем видении будущего объединения. Это промышленная кооперация, технологический суверенитет, продовольственная и энергетическая безопасность.
Запад пытается диктовать свои условия с помощью шантажа (или санкций), которые разрывают производственные цепочки и торговые связи. Но наш ответ Чемберлену - создание трансевразийских компаний, которые будут производить продукцию по полному технологическому циклу ("сделано в Евразии"). На данный момент есть барьеры, которые необходимо устранить внутри стран - членов ЕАЭС. На этом делает акцент Президент Беларуси. Кстати, саммит ЕАЭС вызвал недовольство со стороны Запада. Американский Институт изучения войны написал в отчете, что на встрече организации пытались найти пути обхода санкций. И это почти так, кому страшны санкции, когда есть всеобъемлющая интеграция внутри союза. Тогда действительно весь шантаж насмарку. Развитие основных четырех свобод - передвижение капитала, услуг, рабочей силы и товаров. На полях саммита прозвучала инициатива добавить и пятую - свободу знаний. Это позволит формировать общее культурное пространство и даже стимулирует развитие евразийской идеологии.
Современный мир находится на стадии глобальных перемен, вступает в эпоху масштабных преобразований и стратегического развития. Приходит осознание необходимости формирования на смену однополярной системе управления новых центров принятия решения, обеспечивающих учет интересов всех участников международных отношений. Внимание, проявленное к мероприятиям, проходящим сегодня в Москве, однозначно свидетельствует о том, что одним из таких центров должен стать ЕАЭС.
Занять достойное место в системе международных отношений нового многополярного мира возможно только действуя сообща. ЕАЭС - это яркий пример союза самодостаточных стран. Такое мнение высказал гость в нашей студии - кандидат экономических наук Дмитрий Швайба (подробности в видео).
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