Запад пытается диктовать свои условия с помощью шантажа (или санкций), которые разрывают производственные цепочки и торговые связи. Но наш ответ Чемберлену - создание трансевразийских компаний, которые будут производить продукцию по полному технологическому циклу ("сделано в Евразии"). На данный момент есть барьеры, которые необходимо устранить внутри стран - членов ЕАЭС. На этом делает акцент Президент Беларуси. Кстати, саммит ЕАЭС вызвал недовольство со стороны Запада. Американский Институт изучения войны написал в отчете, что на встрече организации пытались найти пути обхода санкций. И это почти так, кому страшны санкции, когда есть всеобъемлющая интеграция внутри союза. Тогда действительно весь шантаж насмарку. Развитие основных четырех свобод - передвижение капитала, услуг, рабочей силы и товаров. На полях саммита прозвучала инициатива добавить и пятую - свободу знаний. Это позволит формировать общее культурное пространство и даже стимулирует развитие евразийской идеологии.