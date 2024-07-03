Швайба: Вступление в ШОС - это очередной кирпичик в фундамент независимости Беларуси

Первая европейская страна, которая вступает в Шанхайскую организацию сотрудничества, открывает путь всем тем, кто, может быть, думает, может быть, сомневается, может быть, даже в существующих геополитических условиях не рассчитывает на такой исход. Но это та организация, которая говорит о справедливом мире, о равноправных отношениях, и таких организаций очень здорово не достает в мире. Именно поэтому Беларусь выбрала свой стратегический путь.

Дмитрий Швайба