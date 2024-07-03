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Швайба: Вступление в ШОС - это очередной кирпичик в фундамент независимости Беларуси
Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества - это очередной кирпичик в фундамент независимости Республики Беларусь, считает политический эксперт, кандидат экономических наук Дмитрий Швайба. "Вход в такой очень престижный клуб, в котором Республика Беларусь становится пока единственной полностью европейской страной - полноценным членом.
Первая европейская страна, которая вступает в Шанхайскую организацию сотрудничества, открывает путь всем тем, кто, может быть, думает, может быть, сомневается, может быть, даже в существующих геополитических условиях не рассчитывает на такой исход. Но это та организация, которая говорит о справедливом мире, о равноправных отношениях, и таких организаций очень здорово не достает в мире. Именно поэтому Беларусь выбрала свой стратегический путь.
ШОС со вступлением Беларуси превращается из такой некогда пятерки шанхайской в полноценную десятку, отметил он. "Кроме этого, существует ряд форматов ШОС-плюс и ряд стран, очень серьезных стран, которые внимательно присматривают за действиями этой страны и готовы полноценно выступать на полях этой организации для экономического, политического, военного сотрудничества и обеспечения своей будущей безопасности".
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Эксперт обратил внимание на информацию, которую дают западные аналитики. "Они вдруг заговорили о претензиях ШОС на некое новое мировое господство, а ведь разговор всего лишь о новом справедливом мире. ШОС претендует на некую новую многополярность, она ее еще только строит. И при этом дорогу, естественно, осилит идущий".
Быть в компании равноценных, равнозначных и при этом очень сильных государств, в Беларуси очень почетно, уверен Дмитрий Швайба.
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