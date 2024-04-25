Швайба: Запад давно в своих планах нашу страну сбросил в "красную зону"

В первую очередь от дестабилизации. Если говорить о внешнем воздействии, безопасности, то, наверное, надо помнить и о том, что существует внутренний фактор, внутренняя стабильность. Есть деструктивное воздействие на наше общество, периодически общество в силу информационного влияния различных источников информации, которое оно получает отовсюду, оно может быть в какой-то степени дезориентировано. И в такой ситуации Всебелорусское народное собрание выставляет ключевые ориентиры для дальнейшего развития государства. А когда мы имеем точку опоры, знаем, на что опереться, то это и придает устойчивость развитию нашего государства, потому что работаем, во-первых, на сплочение, а во-вторых, показываем монолитность актива, который готов вступиться за государство, быть всегда на страже национальных интересов и защищать нашу страну.

Валентин Стариченок, аналитик Белорусского института стратегических исследований