3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Швайба: Запад давно в своих планах нашу страну сбросил в "красную зону"
Сегодня всем нужен мир. К обсуждению важных вопросов присоединились эксперты. Гостей выездной студии АТН у Дома офицеров встречают Виктория Сенкевич и Павел Лазовик.
Состоявшееся событие - это начало, поскольку многое предстоит еще сделать. И, наверное, самое главное - это консолидация общества, общее понимание происходящих процессов, угроз, которые так явно стоят перед белорусским государством. Кстати, такого накала военно-политической составляющей у наших границ не было со времен окончания Великой Отечественной войны. Именно поэтому сегодня делегатам Всебелорусского народного собрания предложено было обсудить, и они это сделали, Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Тут несколько важных вещей. Первое, военными вопросами будут заниматься, конечно, военные люди, но понимание процессов в их социально-экономическом элементе, восприятие обществом этих процессов - это очень важный момент.
По его словам, Запад, разжигающий конфликт в нашем регионе, давно уже в своих планах нашу страну, регион сбросил в "красную зону". "Это совершенно очевидно, другой вопрос, что благодаря сильной власти в нашей стране, очень правильному восприятию общества, мобилизации общества, очень высокой организационной эффективности нашей страны, этим планам не суждено было свершиться. И в этом смысле мы живем немножко в кредит времени", - считает он.
Дмитрий Швайба уверен, что планы у Запада на 2020 год были самые серьезные. "Мы остановили как общество, как сильное государство, как система эти процессы. Но социально-экономическая составляющая безопасности - это очень важный момент. Если общество будет воспринимать происходящее, если общество не удастся вынять из-под государства, наше государство будет, конечно, чувствовать себя уверенно и в будущем и сможет избежать тех процессов, той эскалации, которые предлагают в регионе".
От чего уберегаем Беларусь?
В первую очередь от дестабилизации. Если говорить о внешнем воздействии, безопасности, то, наверное, надо помнить и о том, что существует внутренний фактор, внутренняя стабильность. Есть деструктивное воздействие на наше общество, периодически общество в силу информационного влияния различных источников информации, которое оно получает отовсюду, оно может быть в какой-то степени дезориентировано. И в такой ситуации Всебелорусское народное собрание выставляет ключевые ориентиры для дальнейшего развития государства. А когда мы имеем точку опоры, знаем, на что опереться, то это и придает устойчивость развитию нашего государства, потому что работаем, во-первых, на сплочение, а во-вторых, показываем монолитность актива, который готов вступиться за государство, быть всегда на страже национальных интересов и защищать нашу страну.
Политика - это всего лишь продолжение экономики, уверен Дмитрий Швайба. Именно в Год качества все действия направлены на обеспечение экономического фактора, который бы позволил человеку не думать о первичных потребностях.
Конечно, от нашей страны не отстанут, серьезнейшие ресурсы уже вброшены на попытку расшатать политическую, экономическую составляющую нашей страны. Санкции от заявлений, от принятия на политическом уровне перешли в конкретную плоскость. Это демпинг на международных рынках, это всяческое противодействие в доступе к глобальному рынку технологий, ресурсов и финансов.
Западные санкции, по словам Дмитрия Швайбы, это палка о двух концах. "Они получат рикошетом. Невидимая рука рынка все разрулит. Их экономист Адам Смит об этом уже сказал. Почитайте классику", - посоветовал он.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва