Швед: Искусственный интеллект не заменит судью, его совесть и знание закона

Цифровизация судебной практики - одна из основных тем заседания Совета председателей судов стран Содружества. Масштабный форум принимает Минск. Приветствие его участникам направил Александр Лукашенко.

Совет создан для выработки согласованных принципов и правил сотрудничества между судами, расширения механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами. На этой площадке идет обмен опытом между государствами по вопросам судопроизводства, что способствует укреплению сотрудничества в сфере правосудия.

Андрей Швед, председатель Верховного суда Беларуси: "Никакой искусственный интеллект не заменит судью, его совесть, его внутренние убеждения и знание закона. Те технологии, которые мы будем внедрять и уже внедряем в практику наших судов, позволят заметно активизировать процесс судопроизводства, ускорить определенные моменты и обеспечить более качественное рассмотрение дел".

Председатель Верховного суда также подчеркнул, что в ходе заседания участники не только обменяются опытом национальных судебных систем. По итогам саммита будут приняты решения, которые устранят многие барьеры, связанные с необходимостью более оперативного, полного исполнения на территории Содружества решений национальных судов.

В декабре 2024 года Беларусь приняла председательство в Совете председателей верховных (высших) судов государств - участников СНГ.