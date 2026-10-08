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Швед: Искусственный интеллект не заменит судью, его совесть и знание закона

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Цифровизация судебной практики - одна из основных тем заседания Совета председателей судов стран Содружества. Масштабный форум принимает Минск. Приветствие его участникам направил Александр Лукашенко.

Лукашенко направил приветствие участникам заседания Совета председателей судов СНГ

Совет создан для выработки согласованных принципов и правил сотрудничества между судами, расширения механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами. На этой площадке идет обмен опытом между государствами по вопросам судопроизводства, что способствует укреплению сотрудничества в сфере правосудия.

Андрей Швед, председатель Верховного суда Беларуси: "Никакой искусственный интеллект не заменит судью, его совесть, его внутренние убеждения и знание закона. Те технологии, которые мы будем внедрять и уже внедряем в практику наших судов, позволят заметно активизировать процесс судопроизводства, ускорить определенные моменты и обеспечить более качественное рассмотрение дел".

Председатель Верховного суда также подчеркнул, что в ходе заседания участники не только обменяются опытом национальных судебных систем. По итогам саммита будут приняты решения, которые устранят многие барьеры, связанные с необходимостью более оперативного, полного исполнения на территории Содружества решений национальных судов.

В декабре 2024 года Беларусь приняла председательство в Совете председателей верховных (высших) судов государств - участников СНГ.

Разделы:

Общество

Теги:

Андрей Швед

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