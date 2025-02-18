Швед: В Беларуси могли бы жить около 17 млн человек

В Беларуси могли бы жить около 17 млн человек, об этом сегодня заявил генпрокурор. Андрей Швед отметил, что из-за потерь, которые понесла наша страна в годы Великой Отечественной войны, экономика в настоящее время недополучает около половины ВВП ежегодно. Численность нашего населения была бы выше на 80 %. По словам Андрея Шведа, масштабы трагедии белорусского народа оказались куда больше, чем считалось ранее.