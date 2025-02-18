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Швед: В Беларуси могли бы жить около 17 млн человек
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2_32025-02-18T14:36:08.000000Z00
В Беларуси могли бы жить около 17 млн человек, об этом сегодня заявил генпрокурор. Андрей Швед отметил, что из-за потерь, которые понесла наша страна в годы Великой Отечественной войны, экономика в настоящее время недополучает около половины ВВП ежегодно. Численность нашего населения была бы выше на 80 %. По словам Андрея Шведа, масштабы трагедии белорусского народа оказались куда больше, чем считалось ранее.
Последние десятилетия показали, что потомки советского народа-победителя стали забывать уроки истории в результате деструктивного информационного влияния. В первую очередь ему подвергается молодое поколение.